Thắng dễ Crystal Palace, Man City thắp lại giấc mộng vô địch

Những tưởng như giấc mộng vô địch của Man City sẽ tan vỡ sau loạt trận đêm qua khi mà Chelsea chỉ dùng đội hình với nhiều gương mặt dự bị cho trận đại chiến với Liverpool thì bất ngờ đã xảy ra. Chính cú sẩy chân đáng tiếc của Liverpool ngay tại Anfield dưới tay “Chelsea B” đã mở toanh cánh cửa vô địch cho The Citizens.





Cú sẩy chân của Liverpool tiếp thêm sức mạnh cho Man City dễ dàng hạ gục Palace

Thêm nữa, Man City còn có sự trở lại cực kì quan trọng của Yaya Toure sau chấn thương. Từ đó, thầy trò Pellegrini đã được tiếp thêm động lực rất lớn cho chuyến hành quân tới Selhurst Park để chạm trán Crystal Palace.

Kết quả, nửa “Xanh” thành Manchester đã không mấy khó khăn để hạ đẹp Crystal Palace nhờ hai pha lập công của Dzeko và Yaya Toure ngay trong hiệp một. Như vậy, dù vẫn đang xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH nhưng quyền tự quyết giờ đã trở lại tay của Man City.

Bởi lẽ, trong tay The Citizens vẫn còn 1 trận đá ít hơn so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Chelsea và Liverpool. Nếu thắng cả 3 trận còn lại trước Everton (sân khách), Aston Villa, West Ham (sân nhà), Man City sẽ bước lên ngôi vô địch nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với Liverpool (ở thời điểm này là +58 so với +50).

Trở lại với diễn biến của cuộc so tài ở Selhurst Park, sự trở lại của Yaya Toure rõ ràng là một tin cực kì vui với các CĐV Man City. Bên cạnh đó, HLV Pellegrini cũng tỏ ra rất khát thắng qua việc sử dụng cả bộ đôi tiền đạo Dzeko - Aguero ngay từ đầu thay vì chỉ đá với 1 trung phong.





Sự trở lại của Yaya Toure có ý nghĩa rất lớn với Man “Xanh”

Và ngay khi người hâm mộ còn ngồi chưa ấm chỗ, tỉ số đã được mở cho Man City. Yaya Toure treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm địa Crystal Palace để Dzeko thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Speroni. 1-0 cho Man City khi bóng mới lăn được 4 phút.

Hưng phấn sau bàn mở điểm, Man “Xanh” liên tiếp bắn phá khung thành đội chủ nhà ở các phút tiếp theo. Lần lượt Aguero rồi Dzeko đều có cơ hội nhân đôi cách biệt cho Man City nhưng chưa thể thành công.

Phút 23, thiếu chút nữa tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho đội khách nếu như cú đánh đầu của thủ quân Kompany trong tình huống lên tham gia tấn công phạt góc đi chính xác hơn. Tuy nhiên, cho tới trước khi hiệp một khép lại, Man City vẫn tìm được thêm bàn thắng.

Phút 43, Yaya Toure khởi đầu cho một đợt phản công chớp nhoáng từ bên phần sân nhà trước khi tự mình nhận bóng rồi vượt qua sự truy cản của hậu vệ Crystal Palace. Sau đó, phần việc còn lại của ngôi sao người Bờ Biển Ngà là tiếp tục bắt thủ môn Speroni phải vào lưới nhặt bóng bằng một cú dứt điểm rất kĩ thuật.





Crystal Palace không có cơ hội kiếm điểm trước một Man City đầy quyết tâm ngày hôm nay

Bước sang hiệp hai, mọi chuyện vẫn rất dễ dàng cho Man City khi mà Crystal Palace đã tự hiểu rằng họ sẽ không có điểm ngày hôm nay. Hơn nữa, với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, đoàn quân của Tony Pulis cũng đã sớm trụ hạng nên động lực chiến đấu để lật ngược thế cờ cũng không cao.

Tới phút 72, Dzeko có cơ hội thuận lợi để lập cú đúp nhưng pha dứt điểm cuối cùng của chân sút người Bosnia lại không thắng được Speroni. Ở những phút cuối, quả tạt hơi sâu khiến bóng leo xà ngang của Fernandinho trở thành cơ hội cuối cùng của Man “Xanh” ngày hôm nay.

Đội hình thi đấu:

Crystal Palace: Speroni 5.5, Mariappa 6, Dann 6, Delaney 5, Ward 6, Puncheon 5, Jedinak 6, Ledley 5.5, Bolasie 5 (Ince 73, 6), Jerome 5 (Murray 69, 6), Chamakh 5.5 (Gayle 69, 6).

Man City: Hart 6.5, Zabaleta 7, Kompany 7.5, Demichelis 7, Kolarov 7.5, Milner 7, Javi Garcia 7, Toure 8.5 (Fernandinho 66, 6) , Nasri 7, Dzeko 6.5 (Negredo 88), Aguero 6.5 (Jovetic 79, 6).

Theo Nguyễn Huy (Dân trí)