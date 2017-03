Thắng kiện, Rooney đỡ mất 4,3 triệu bảng

Theo đó, dù tiền đạo Quỷ đỏ đã không còn dính líu tới Proactive từ nhiều năm nay, song công ty đại diện thể thao này vẫn yêu cầu thanh toán khoản phí hoa hồng từ những gì anh kiếm được do hợp đồng giữa hai bên vẫn chưa chính thức chấm dứt. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại toàn bộ sự việc, thẩm phán Judge Hegarty đã quyết định R10 chỉ phải trả cho Proactive 90.000 bảng tiền bồi thường do mọi công việc kinh doanh của tuyển thủ Anh từ lâu đều do Paul Stretford (người đại diện hiện tại) điều hành. Không có mặt tại phiên tòa xét xử này do bận đi nghỉ tại Barbados nhưng Rooney cho biết anh hoàn toàn hài lòng với quyết định trên. “Tôi rất vui mừng khi giành chiến thắng trong vụ kiện này”. “Coleen và tôi luôn rất vui vẻ trong việc thanh toán các khoản hoa hồng cho những người đã giúp mình song số tiền này là một sự lố bịch. Chúng tôi cảm thấy họ đang cố gắng để đào mỏ mình vậy”. “Rất may mắn là các thẩm phán đã nhìn nhận sự việc theo cách khách quan nhất và chúng tôi sẽ chỉ phải mất một số tiền nhỏ”. Theo Dương Cưu (Bongdaso)