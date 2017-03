Thắng nhẹ Atlante, Barca vào chung kết

Thế nhưng, bàn thắng đó đã chọc vào tự ái của những ngôi sao xứ Catalan và Atlante "tội nghiệp" đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ. Bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ quen thuộc, Barca đã 3 lần phá tung mành lưới đối thủ và nếu chính xác hơn thì Barca còn có thể thắng đậm hơn. Dù sao kết quả 3-1 cũng là quá đủ để Barcelona có mặt ở trận chung kết gặp Estudiantes, đội bóng vô địch Nam Mỹ.

Đội ĐKVĐ Champions League, Barcelona tung ra đội hình rất mạnh trong trận bán kết FIFA Club World Cup. "Quả bóng vàng châu Âu" Messi không có mặt ở đội hình xuất phát do chấn thương nhưng anh vẫn có tên trên băng ghế dự bị trong khi trung vệ Pique mất suất đá chính vào tay Marquez, một người Mexico chính hiệu và là đội trưởng ĐTQG nước này (Atlante là đội bóng của Mexico). Có lẽ, HLV Guardiola muốn tận dụng vốn hiểu biết và kinh nghiệm của Marquez về bóng đá Mexico bởi Atlante rõ ràng là một ẩn số với Barca. Henry tiếp tục không được trọng dụng sau phong độ nghèo nàn thời gian gần đây và bộ ba tấn công của Barcelona là Ibrahimovic, tài năng trẻ Pedro Rodriguez và Iniesta. Khu trung tuyến do Xavi, Yaya Toure và Busquets trấn giữ. Bên phía Atlante, cái tên có thể coi là quen mặt nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam là Santiago Solari, tiền vệ kỳ cựu người Argentina từng có quãng thời gian khoác áo Real Madrid và Inter Milan.





Barcelona thắng ngược 3-1

Sự lo ngại của chiến lược gia Guardiola về ẩn số Atlante là hoàn toàn có cơ sở khi ngay ở phút thứ 4, đội bóng này bất ngờ sút tung lưới đại diện hùng mạnh của châu Âu và là một trong những CLB hàng đầu thế giới hiện nay. Thủ thành Vilar thực hiện một quả đá phạt từ sát vòng cấm bên phần sân nhà và bóng được phát dài đến tận phần sân của Barca. Tiếc thay, Marquez, sự lựa chọn đầy dụng ý của Guardiola, đã cản phá hỏng và mở ra cơ hội ngàn vàng cho cầu thủ đồng hương Guillermo Rojas. Tiền vệ này khéo léo dùng chân phải hất bóng qua đầu Valdes rồi lao xuống như tên bắn và dễ dàng làm nốt công việc còn lại bằng cái chân trái. Choáng váng sau bàn thua nhưng Barca với đẳng cấp của mình đã nhanh chóng ổn định lại tinh thần và ngay lập tức tạo ra những pha uy hiếp về khung thành Vilar. Pedro đã không thể tiếp cận được bóng khi trước mặt không còn một lực cản nào còn cú đánh đầu của Puyol trong một pha phạt góc đã bị Vilar tung người bắt gọn.

Bàn dẫn trước giúp Atlante có điều kiện để triển khai lối chơi phòng ngự - phản công và suýt chút nữa, họ nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 11. Guerrero phá bẫy việt vị, ung dung lao xuống đối mặt với Valdes nhưng thay vì dứt điểm ngay, cầu thủ này lại cẩn thận căng ngang vào trong và không có một cầu thủ nào của Atlante tiếp cận thành công. Trận đấu diễn ra khá sôi nổi khi Barca buộc phải dâng cao đội hình lên tấn công hòng gỡ hoà trong khi đại diện của Mexico chống trả bình tĩnh và không ngần ngại phản công mỗi khi có thời cơ. Đội bóng Tây Ban Nha đã vấp phải một hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và không có nhiều khoảng trống để xâm nhập khu cấm địa dù nắm thế chủ động và cầm được khá nhiều bóng.

Phút 33, Ibrahimovic có cú sút phạt đi sạt xà ngang từ cự ly hơn 30m. Và chỉ 3 phút sau, đẳng cấp và vị thế của CLB vô địch khu vực châu Âu đã lên tiếng. Trong một tình huống phạt góc do Xavi thực hiện, Toure đánh đầu chiến thuật cho Busquets tung chân sút nối, làm tung lưới Atlante và mang về bàn gỡ hoà cho Barca. Đội bóng xứ Catalan đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi gánh nặng được giải toả và trận đấu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Phút cuối cùng của hiệp 1, lẽ ra Blaugrana đã vượt lên dẫn trước nếu như Daniel Alves không dứt điểm quá điệu đà, khiến bóng đi ra mép lưới trong pha đối mặt ở góc hẹp với Villar.

Sau giờ nghỉ, Barca tiếp tục nắm thế thượng phong và bây giờ, khung thành Atlante liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Phút 49, Abidal căng ngang nguy hiểm từ cánh trái và một cầu thủ Atlante suýt chút nữa đá phản lưới nhà. Phía ngoài sân, Guardiola đã bắt đầu sốt ruột và ông quyết định tung con át chủ bài Lionel Messi vào sân dù biết rằng tiền đạo người Argentina có nguy cơ dính chấn thương nặng hơn bởi anh vừa mới bình phục ngay trước trận đấu này. Đồng thời, Marquez cũng được cho ra nghỉ sau khi không thể hiện được bao nhiêu và Pique trở lại thi đấu ở vị trí trung vệ với đội trưởng Puyol. Sự điều chỉnh của Barcelona ngay lập tức phát huy tác dụng khi ngay ở cú chạm bóng đầu tiên, Messi đã mang về bàn thắng cho Barca. Phút 55, Zlatan Ibrahimovic đã có đường chuyền thông minh, xé toang hàng thủ Atlante cho người đá cặp ăn ý Lionel Messi và tiền đạo người Argentina bình tĩnh khống chế rồi hạ gục Villar trong pha đối đầu. Messi đã thể hiện tư cách của một ngôi sao lớn ở cái tuổi mới ngoài đôi mươi khi nhanh chóng toả sáng chỉ sau vài phút ngắn ngủi có mặt trên sân.

Lúc này, không ai còn nghi ngờ gì về thắng lợi của Barcelona. Một khi, đội bóng số 1 châu Âu thi đấu đúng với phong độ của mình thì Atlante xem ra là quá nhỏ bé. Trong tư tưởng của thày trò Guardiola, không mấy khi xuất hiện 2 chữ "dừng lại" hay "thoả mãn" nên ngay cả khi đã có được điều mình muốn trong một thế trận áp đảo, Barca vẫn duy trì áp lực tấn công mạnh mẽ. Và bàn thắng thứ 3 đã đến như một lẽ tự nhiên. Phút 68, Iniesta đi bóng xâm nhập vòng cấm từ cánh trái và đưa qua khe giữa hai hậu vệ Atlante cho Pedrito đang trên đà di chuyển xuống. Bằng sự lạnh lùng của một sát thủ dày dạn kinh nghiệm dù mới thi đấu đỉnh cao chưa lâu, tiền đạo người Tây Ban Nha đánh bại Villar không mấy khó khăn. Như vậy, Pedro Rodriguez đã chính thức đi vào lịch sử của "gã khổng lồ" xứ Catalan khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho đội bóng ở 6 giải đấu khác nhau trong cùng một mùa giải (La Liga, Champions League, Cúp Nhà vua, Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Tây Ban Nha và giải VĐTG các CLB), một thành tích mà những cầu thủ danh tiếng hơn anh như Messi, Ibrahimovic cũng phải ao ước.









Messi có mặt trên sân và mọi thứ lập tức thay đổi

Trận đấu coi như đã được định đoạt vì có rất ít đội bóng đủ sức tạo ra cuộc lội ngược dòng trước Barcelona khi đã bị thua với khoảng cách từ 2 bàn trở lên. Phút 75, Marquez của Atlante thoát khỏi sự đeo bám của Abidal và có dịp hiếm hoi tiếp cận với Valdes nhưng người chiến thắng là thủ thành của Barcelona. Atlante phải khó khăn lắm mới tạo nổi một cơ hội đáng kể và họ đã bị Barca "trả lại gấp mười". Trong những phút còn lại, Barca tạo được không ít cơ hội có thể gia tăng cách biệt nhưng chỉ tiếc, họ không một lần thành công. Daniel Alves tạt bóng chính xác cho Krkic (vào thay Iniesta) nhưng tiền đạo này lại chỉ có thể tung ra cú đánh đầu ngang qua cầu môn. Pedro thì bị một cầu thủ Atlante cản ngã trái phép khi trước mặt anh chỉ còn khung thành bỏ trống nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Messi cũng có cơ hội nhưng đúng vào giây phút quyết định, Villar đã kịp thời can thiệp, không cho "truyền nhân của Maradona" có thể tung ra pha dứt điểm. Đáng tiếc nhất là tình huống của Ibrahimovic. Nhận thấy Villar đã rời bỏ cầu môn, tiền đạo người Thuỵ Điển quyết định tung ra cú đặt lòng cực kỳ kỹ thuật, đưa bóng đi hình vòng cung tuy nhiên lực sút hơi yếu, khiến Villar có đủ thời gian lui về và tung người đẩy bóng ra, ngăn chặn một tác phẩm nghệ thuật nữa của Ibra.



3-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Như vậy, kể từ năm 2005 trở lại đây, trận chung kết giải VĐTG các CLB do FIFA tổ chức luôn là sự tranh chấp giữa châu Âu và Nam Mỹ, hai khu vực phát triển bóng đá đứng đầu thế giới. Barca đã từng một lần lỡ hẹn với chức vô địch giải đấu này khi thất bại trước Internacional (Brazil) ở trận chung kết vào năm 2006 nhưng năm nay, đội hình của họ còn mạnh hơn gấp bội so với thời kỳ đó. Thêm vào đó, Barca cũng đang rất khao khát giành nốt danh hiệu còn lại trong bộ sưu tập mà một CLB châu Âu có thể có được trong một mùa giải. Họ đã có danh hiệu vô địch La Liga, Champions League, cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp Châu Âu và chiếc cúp vô địch FIFA Club World Cup (tương đương với danh hiệu đội bóng mạnh nhất thế giới) sẽ hoàn tất "cú ăn 6" vĩ đại mà chưa từng có một CLB nào lập được trong quá khứ. Barca đang tiến gần đến ngưỡng cửa của lịch sử và họ đủ sức làm nên kỳ tích "vô tiền khoáng hậu" đó bởi ngăn cản Blaugrana vào lúc này là điều gần như không thể.

Đội hình thi đấu:

Barcelona:Valdes, Dani Alves, Marquez (Pique 54'), Puyol, Abidal, Iniesta (Krkic 76'), Xavi, Busquets, Toure (Messi 54'), Ibrahimovic, Pedro

Atlante:Vilar, Martinez, Gonzalez, Navarro, Marquez, Solari (Carevic 56'), Guerrero, Bermudez, Rojas, Velazquez (Pereyra 63'), Arreola

Theo Đức Tuấn (Bongda24h)