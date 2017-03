Thắng Tajikistan 8-1, Việt Nam vào tứ kết

Tajikistan không phải là đối thủ dễ chơi, qua lượt đầu họ đã chơi ngang ngửa Thái Lan và thua 4-5 vào những giây cuối cùng của trận đấu. Tajikistan mạnh trong những pha phản công, rất nhanh biến thế trận đang phòng ngự sang tấn công để… hạ mục tiêu nhanh nhờ thể hình cầu thủ cao, to khỏe.

Ở hiệp 1, các học trò của Bruno đã dẫn Tajikistan với tỉ số khá an toàn 3-1. Sang hiệp 2 lường trước đối phương có những thay đổi để tìm đường san bằng.





Pha tranh bóng của cầu thủ Việt Nam và Tajikistan. Ảnh: Quang Thắng

Tuy nhiên, HLV Bruno biết được điều đó và vừa phòng ngừa vừa chực chờ cơ hội phản công. Bruno biết chắc rằng sang hiệp 2 đối thủ sẽ tràn lên tấn công để tìm bàn san bằng. Tấn công nhiều thì hở sườn cũng nhiều. Thật vậy khi Tajikistan "say máu" tấn công cũng là lúc các học trò Bruno phản công sắc bén và ăn bàn. Thêm một, thêm hai, thêm ba, bốn rồi năm bàn nữa được các học trò HLV Bruno lần lượt ghi để thắng chung cuộc 8-1.

Việt Nam tạm thời vượt qua Thái Lan lên ngôi đầu bảng C sau hai lượt trận (trận trước đó Thái Lan thắng Đài Loan (Trung Quốc 7-2).

Như vậy sau hai lượt trận, thứ tự bảng C như sau: 1- Việt Nam (hiệu số 13/5),2- Thái Lan (12/6), 3- Đài Loan (6/12), 4- Tajikistan (5/13).



Futsal Việt Nam đã đạt mục tiêu thứ nhất (vào tứ kết) và bây giờ săn vé dự VCK World Cup. Ảnh: Quang Thắng

Bảng C đã ngã ngũ sau hai lượt, Việt Nam và Thái Lan sau hai trận toàn thắng vào tứ kết, Đài Loan và Tajikistan đã bị loại.

Lượt trận cuối bảng này Việt Nam gặp Thái Lan (ngày 15-2) sẽ là trận đấu phân ngôi ai vô địch bảng C. Việt Nam hòa Thái Lan thì lên ngôi nhất bảng. Việc tranh ngôi nhất bảng C có ý nghĩa vô cùng lớn cho cả Việt Nam và Thái Lan vì theo lịch đấu vòng tứ kết đá chéo bảng C và D, nếu ai nhất bảng C nhiều khả năng gặp đội nhì bảng D là Úc, tránh được “ông kẹ” Nhật dự đoán nhất bảng D.



Đồng hương Việt Nam tại Tashkent đến sân cỗ vũ đội nhà thân yêu.

Ảnh: QUANG THẮNG

Futsal Thái Lan cũng sợ Nhật chứ không riêng gì tuyển Futsal Việt Nam. Mặt khác, nếu Việt Nam (hay Thái Lan) gặp Úc thì… dễ thở hơn rất nhiều so với Nhật quá mạnh. Thái Lan thì vẫn cửa trên Úc còn Việt Nam thì vẫn thường thua Úc nhưng vẫn có tia hy vọng hơn so với gặp Nhật.