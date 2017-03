Thắng Xerez, Barcelona củng cố vững chắc ngôi đầu

Và đúng là chả có một cơn địa chấn nào xảy ra khi Barca giành trọn vẹn 3 điểm nhưng chiến thắng lại không hoành tráng như nhiều người tưởng tượng. Phải nhờ vào những phút bù giờ và "siêu dự bị" Zlatan Ibrahimovic, Barca mới có thể tránh khỏi một thắng lợi sát nút.

Do đối thủ Xerez quá yếu (đang xếp cuối bảng và mới chỉ ghi được 4 bàn thắng) nên HLV Guardiola cất khá nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị trong trận đấu sớm của vòng 15, nhất là khi vào cuối tuần này, họ phải gặp Deportivo, một đội bóng khó chơi gấp nhiều lần. May ra chỉ có hàng tiền vệ là đủ mặt những cầu thủ tốt nhất như Xavi (đeo băng đội trưởng ở trận này), Toure hay Keita. Bộ ba trên hàng công là tiền đạo đang bị thất sủng Henry, tài năng trẻ đang lên như diều gặp gió Pedro Rodriguez và một cầu thủ trẻ khác đã từng thể hiện rất tốt trong mùa giải năm ngoái, Bojan Krkic (nhưng năm nay, không có cơ hội ra sân nhiều do bị chính ... Pedro cướp mất). Tại hàng thủ, cả cặp trung vệ xịn Pique và Puyol đều không có mặt và thay vào đó là cặp Marquez - Chyrynskiy. Daniel Alves vẫn chiếm lấy vị trí hậu vệ phải quen thuộc còn Maxwell thay thế Abidal bên cánh trái.





Xerez không thể làm nên bất ngờ trước một Barcelona vượt trội về nhiều mặt

Rõ ràng ngay cả với đội hình không phải mạnh nhất, Barca vẫn tỏ ra quá mạnh so với đội chủ nhà Xerez. Chỉ cần thi đấu với tốc độ vừa phải, "gã khổng lồ" xứ Catalan đã thừa sức áp đảo đối thủ. Hàng thủ Xerez đang phải căng mình ra hết cỡ để chống đỡ những đợt lên bóng từ nhiều hướng của Barcelona. Tuy cầm bóng và tấn công vượt trội nhưng Barca chưa có nhiều những cơ hội thực sự nguy hiểm bởi Xerez phòng ngự rất kiên cường.

Phải đến phút 26, Barca mới thực sự lần đầu uy hiếp được thủ thành Renan. Dani Alves bấm bóng qua đầu hàng thủ Xerez cho Henry thoát xuống đối mặt với Renan nhưng tiền đạo người Pháp lại dứt điểm hơi vội vàng và không bằng cái chân thuận nên trái bóng vọt qua xà ngang. Trong suốt hiệp 1, những cơ hội như thế này của đội khách cũng không nhiều và chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phút 39, Xavi thực hiện pha đá phạt và bóng trúng vào ngực Toure bay về phía khung thành nhưng Renan đã ngăn chặn thành công. Trong tình huống này, Toure hoàn toàn ở thế bị động nên không thể có được một pha kết thúc tốt hơn. Những phút bù giờ, trung vệ người Ukraine, Chyrynskiy không thể thành công sau cú đá phạt góc của Xavi do bị Aythami theo rất sát. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 và đây có thể coi là thành tích đáng khen ngợi với "chàng David" Xerez.

Tuy nhiên, trận đấu đã trở về đúng với quy luật của nó ở ngay những giây đầu tiên của hiệp 2 khi đội bóng mạnh hơn, được đánh giá cao hơn cuối cùng cũng có được bàn thắng.Maxwell thoát xuống bên cánh trái và tạt bóng chính xác vào trong cho Thierry Henry ập vào đánh đầu mạnh ở cự ly gần, hạ gục Renan. Đây mới chỉ là lần thứ 2 của Titi cho Barcelona trong mùa giải này trên tất cả các mặt trận. Với bàn khai thông thế bế tắc, Blaugrana đã hoàn toàn thoải mái về mặt tâm lý và có thể an tâm nghĩ đến những đối thủ kế tiếp bởi khả năng bị Xerez lật ngược là rất nhỏ. Dù vậy, HLV Guardiola cũng tỏ ra khá thận trọng khi quyết định tung đương kim chủ nhân của "Quả bóng vàng châu Âu", Lionel Messi vào thay Pedro. Sự có mặt của Messi càng giúp "hổ Barca" mọc thêm cánh và các cầu thủ chủ nhà hiểu rằng, việc làm nên bất ngờ trước các nhà ĐKVĐ La Liga có lẽ chỉ tồn tại trong những câu chuyện thần thoại mà thôi.

Một phần nguyên nhân của nhận xét đó nằm ở chỗ sự yếu kém của Xerez về mặt trình độ và đẳng cấp còn thể hiện ở khả năng dứt điểm khá tệ khi họ bất ngờ mạo hiểm dâng lên tấn công về cầu môn Victor Valdes và tạo ra không ít cơ hội. Trung vệ Aythami đánh đầu vọt xà trong tư thế thuận lợi còn Orellana khống chế không khác gì một cầu thủ nghiệp dư khi để bóng trôi qua chân dù trước mặt đã không còn một cầu thủ nào của Barca. Có lẽ giờ người ta mới hiểu tại sao sau 12 vòng đấu, Xerez mới chỉ có vẻn vẹn có 4 bàn thắng, một thành tích không thể tệ hơn. Phút 67, đến lượt "hàng khủng" Ibrahimovic, người hùng của đội bóng xứ Catalan trong trận El Clasico hồi cuối tuần, được tung vào sân thay cho Bojan Krkic và "bộ tam siêu đẳng" đã được thiết lập.

Phút 71, trong một đợt phản công nhanh, Orellanađã phần nào cải thiện được khả năng dứt điểm của mình khi tung ra cú nã đại bác cực mạnh trong vòng cấm nhưng tiếc bóng lại đi trúng vào vị trí của Valdes. Dường như, Barca đang có dấu hiệu chủ quan và tự mãn nên đã để "đàn em" Xerez có những giây phút lấn lướt. Dĩ nhiên, với vị thế của mình, thày trò Guardiola không thể chấp nhận thực tế này nhưng một điểm khá kỳ lạ là rõ ràng lực lượng của Barca đã mạnh lên đáng kể với sự bổ sung của Messi và Ibra, thế mà đội hình này lại chơi không bằng hiệp 1, có lẽ là do Barca không quá quyết tâm trong khi Xerez cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Không có một đường phối hợp nào ra hồn hay một pha chuyền bóng sát thủ để có thể mở ra cơ hội tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Thậm chí, trận đấu đã dần trở nên cân bằng hơn khi Xerez chơi " ăn miếng trả miếng" sòng phẳng với "đại gia" Barcelona.

Cực chẳng đã, quân bài chủ lực cuối cùng, Iniesta được vào sân thế chỗ của Henry. Tuy nhiên phải đến khoảng thời gian bù giờ, người ta mới thấy sức mạnh đích thực của Blaugrana. Khung thành Renan liên tiếp bị chao đảo. Messi cướp bóng trong chân một cầu thủ Xerez và bứt tốc lao xuống nhưng pha dứt điểm ở góc hẹp của "Quả bóng vàng châu Âu 2009" đã trúng vào cột dọc đầy đáng tiếc. Tiếp đó, Ibra căng ngang như đặt cho Iniesta nhưng không hiểu sao ở cự ly chưa đến 5m, tiền vệ người Tây Ban Nha lại làm được cái điều mà thường được nhắc đến với cụm từ mỹ miều "đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong".





Ibrahimovic lại ghi bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị

Dù vậy, cuối cùng, đội quân của Guardiola cũng tìm được bàn thắng. Từ đường chọc khe thuận lợi của Messi, Ibra phá bẫy việt vị thoát xuống và thực hiện cú hất bóng điệu nghệ bằng mũi chân, đưa trái bóng vượt qua đầu Renan và từ từ lăn vào lưới. Thêm một lần, tiền đạo người Thuỵ Điển chứng tỏ khả năng xử lý bóng cực kỳ kỹ thuật của mình. Ibra là trường hợp hiếm có trong làng túc cầu giáo khi thường xuyên có những tình huống chơi bóng bằng chân vô cùng tinh tế và hay ghi những bàn thắng đẹp không khác gì một nghệ sĩ trên sân cỏ dù hình dáng của anh to cao như một lực sĩ. Thậm chí khả năng chơi đầu của Ibra, điểm mạnh nhất ở những tiền đạo có lợi thế về thể hình, còn không tốt bằng khả năng điều khiển bằng chân.



Thắng lợi 2-0 giúp Barca củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với khoảng cách 5 điểm so với Real Madrid nhưng thi đấu nhiều hơn 1 một trận. Dù nó không quá dễ dàng nhưng xem ra, Barcelona cũng chả tốn mấy sức lực và trong giai đoạn sắp tới khi thày trò Guardiola phải tham dự cả FIFA Club World Cup thì duy trì thể lực chính là yếu tố quan trọng nhất nếu muốn thi đấu tốt trên mọi mặt trận.

Đội hình thi đấu:

Xerez:Renan; Aythami, Casado, Francis; Gioda, Bergantinos, V.Sanchez (Armenteros 74'), Orellana, Keita,Calvo (Antonito 57'), Bermejo.

Barca:Valdes; Alves, Marquez, Chyrynskiy, Maxwell; Xavi, Keita, Toure; Bojan Krkic (Ibrahimovic 67'), Henry (Iniesta 85'), Pedro (Messi 55')

Theo Đức Tuấn (Bongda24h)