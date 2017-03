Thanh Hóa chờ lập kỷ lục V-League

B. Bình Dương bị đe dọa Trong suốt hơn 10 mùa bóng qua, chưa có lúc nào B. Bình Dương có khởi đầu tồi tệ như ở mùa giải 2017. Chính sách thắt lưng buộc bụng và làm lại từ lứa cầu thủ trẻ đã khiến đội hình của họ mất cân đối. Sau chín vòng đấu, B. Bình Dương mới có 8 điểm, chỉ xếp trên hai đội cuối bảng Cần Thơ và Long An. Có mỗi đội trưởng Anh Đức giữ vững phong độ với sáu bàn thắng, dẫn đầu giải Vua phá lưới là không đủ cho B. Bình Dương tranh chấp vị trí cao hơn. B. Bình Dương đang bị đe dọa lún sâu vào nhóm đèn đỏ khi chiều nay họ phải làm khách trên sân của Than Quảng Ninh (BĐTV trực tiếp 17 giờ). Chủ nhà có lực lượng mạnh và phong độ cao hơn sẽ rộng cửa thắng B. Bình Dương thiếu sự đột biến. Trận đấu muộn vòng 10 V-League còn lại: Long An - SHB Đà Nẵng (VTC3 trực tiếp 17 giờ 30). TT