Thanh Hóa - ĐT Long An (3-1): “Bắt ép thế chết người ta!”

Chiến thắng của Thanh Hóa lại có quyền trợ giúp rất lớn từ trọng tài Phùng Đình Dũng dù ông không tưởng tượng ra quả phạt đền nhưng pha ngắt còi nghiệt ngã ở phút 26 đã đẩy ĐT Long An vào thế bị dẫn và sa sút tinh thần. Mai Tiến Thành láu lỉnh tự ngã trong vòng cấm địa sau tình huống tranh chấp bóng bổng với hậu vệ Võ Nhật Tân giống với một pha phạm lỗi. Trọng tài Dũng đứng phía sau bị khuất tầm nhìn vẫn chỉ tay vào chấm 11 m cho Thanh Hóa hưởng quả phạt đền khiến đội khách bất phục.

Các chuyên gia bóng đá xem đi xem lại tình huống ấy trên truyền hình đã nhìn nhận nếu trọng tài Dũng quan sát rõ ràng hơn ở một vị trí thuận lợi thì chắc chắn sẽ không thổi phạt đền và thậm chí Mai Tiến Thành còn ăn thẻ. Giám đốc điều hành Võ Thành Nhiệm thì uất ức trách trọng tài Dũng “bắt ép thế chết người ta còn gì”.

Chân sút Ceh đã không chút khó khăn sút thắng quả phạt đền giúp chủ sân Thanh Hóa dẫn bàn. Thực tế đội khách ĐT Long An chơi không hay bằng Thanh Hóa nhưng bàn thua từ một quyết định oan nghiệt đã làm họ thêm nao núng tinh thần với thế kèo dưới.

Trong khi đó, điểm nổi bật của Thanh Hóa chính nhờ sự khôn khéo của HLV Mai Đức Chung khi bị gãy nguyên hàng thủ do thẻ phạt buộc ông phải lấy công bù thủ với hàng tiền vệ đông người cầm bóng chắc chắn. Họ tạo ra nhiều pha hãm thành để đẩy đối thủ lùi sâu về sân nhà chống đỡ và càng hưng phấn hơn sau bàn thắng trên chấm 11 m.

Đồng Nai cưa điểm thành công trên sân Ninh Bình. Ảnh: QUANG THẮNG

Trọng tài Phùng Đình Dũng bị đội khách phản ứng và cho rằng đã trực tiếp đẩy ĐT Long An xuống đáy bảng. Ảnh: XUÂN HUY

Thanh Hóa vẫn chiếm lĩnh thế trận ở hiệp 2 và đến phút 55, Hoàng Dương dứt điểm trong tư thế đối mặt hạ gục thủ thành Quốc Cường nhân đôi cách biệt.

Không còn gì để mất, ĐT Long An dâng cao đội hình mong tìm bàn gỡ nhưng sự nôn nóng và cẩu thả của Huỳnh Tấn Tài ở phút 62, sau pha tranh chấp cao chân liền bị chiếc thẻ vàng thứ hai rời sân. Chưa đầy 1 phút sau, Abass tỏa sáng với cú xoay người sút bóng đẹp mắt đào sâu cách biệt 3-0. Bàn gỡ 1-3 của ĐT Long An ở phút 80 do công Phan Tấn Tài không còn ý nghĩa và lần thứ hai họ rơi xuống cuối bảng xếp hạng thế chỗ của B. Bình Dương có cùng 11 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Chiều qua, mưa lớn trên sân Ninh Bình đã làm cho cuộc tiếp đón Đồng Nai không nhiều hứng khởi. Các học trò Trần Bình Sự ở thế làm khách đã chơi rất thận trọng và rập rình cơ hội phản công. May mắn đến với họ vào phút 17, Đình Hiệp đánh đầu nhẹ từ pha treo bóng ở biên trái đập vào người trung vệ Gia Từ đổi hướng bóng lăn vào lưới mở điểm cho Đồng Nai.

Sau bàn thua, chủ nhà V. Ninh Bình ráo riết tấn công hơn và được bù đắp bằng bàn gỡ “rùa”… rất đẹp của Danh Ngọc ở phút đầu tiên của hiệp 2. Cú tạt bóng căng từ gần sát đường biên ngang bên trái vẽ một hình vòng cung hiểm hóc cuộn vào lưới thủ môn Thanh Phong trong sự ngỡ ngàng của cả khách lẫn chủ. Trận hòa 1-1 gây nhiều tiếc nuối hơn cho V. Ninh Bình dù họ bị dẫn trước nhưng đã chơi hay hơn với nhiều cơ hội ăn bàn hơn.

Kết quả các trận khác của vòng 13: K. Kiên Giang - SHB Đà Nẵng 0-1, HA Gia Lai - Hà Nội T&T 1-1, B. Bình Dương - XMXT Sài Gòn 3-0. Trận V. Hải Phòng - SL Nghệ An tạm hoãn do thời tiết xấu.

Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (23 điểm); 2. SL Nghệ An (21 điểm); 3. SHB Đà Nẵng (21 điểm); 4. Thanh Hóa (20 điểm); 5. HA Gia Lai (20 điểm); 6. V. Hải Phòng (17 điểm); 7. Đồng Nai (16 điểm); 8. XMXT Sài Gòn (15 điểm); 9. V. Ninh Bình (14 điểm); 10. K. Kiên Giang (12 điểm); 11. B. Bình Dương (11 điểm); 12. ĐT Long An (11 điểm).

GIA HUY - NGỌC ANH