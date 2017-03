Thanh Hóa - Hà Nội T&T (3-1): Sập bẫy ở xứ Thanh

Than Quảng Ninh lên nhì bảng, Bruno gãy chân Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa có một trận đấu rất hay khi thắng nghẹt thở khách HA Gia Lai 3-2 nhưng niềm vui không trọn vẹn bởi Bruno không may bị gãy chân. Cú va chạm rất mạnh với Văn Pho đã khiến cổ chân trái của Bruno như bị gấp khúc và chẩn đoán ban đầu là anh bị gãy xương mác. Than Quảng Ninh mở điểm trước nhưng HA Gia Lai bắt kịp rồi vượt lên và không may cho khách bị chủ nhà ghi thêm hai bàn nữa để nhảy lên nhì bảng. Hai trận đấu muộn chiều nay (22-2): Hải Phòng - Đồng Nai (VTC3 trực tiếp 17 giờ), ĐT Long An - Quảng Nam (VTV6 trực tiếp 17 giờ).