Thanh Hóa - Hà Nội T&T: Giải mã hiện tượng

Các trận đấu khác SHB Đà Nẵng - SL Nghệ An (VTV6 trực tiếp 16 giờ 30): Lần gặp gỡ này, chủ sân Chi Lăng vẫn khuyết chân sút hay nhất Merlo do chấn thương, còn khách Công Vinh thì mòn mỏi săn tìm bàn thắng thứ 100 ở V-League. Hai đội đều sợ thua như nhau sẽ khiến họ thận trọng nên rất dễ hòa. Than Quảng Ninh - HA Gia Lai (BĐTV trực tiếp 15 giờ): Thầy trò Choi Yoon Gyum đang khí thế với trận thắng sân khách tân binh Quảng Nam 5-3 sẽ lại gặp một tân binh khác chưa có nhiều am hiểu về mình. Thế nhưng lần này HA Gia Lai không dễ làm mưa làm gió trên sân Than Quảng Ninh khi chủ nhà càng đá càng cứng. An Giang - B. Bình Dương (BTV2 trực tiếp 16 giờ): Bàn thắng đầu tiên mà An Giang ghi được sau bốn vòng đấu lại là trận thua 1-2 trước Thanh Hóa khiến họ vẫn nằm yên ở cuối bảng. An Giang sớm bộc lộ những điểm yếu về con người và cách tổ chức lối chơi dễ biến họ thành ngân hàng điểm. Ngược lại, B. Bình Dương một khi đã lấy lại nhịp điệu chiến thắng sẽ trở nên rất đáng sợ. Khách có cửa thắng lớn và đậm.