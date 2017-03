Thanh lý “hàng”, Man City tính thu hồi 30 triệu bảng

Theo đó, The Citizens đang rất sẵn lòng lắng nghe lời đề nghị từ các CLB có sự quan tâm dành cho 5 cái tên Emmanuel Adebayor, Wayne Bridge, Shaun Wright-Phillips, Roque Santa Cruz và Jo. Ngoài ra, Shay Given cũng có thể ra đi nhưng chỉ khi có đội bóng nào đáp ứng được mức giá 7 triệu bảng cho thủ thành người Anh. Cả 6 ngôi sao trên đều được đưa về City of Manchester dưới thời HLV Mark Hughes với tổng số phí chuyển nhượng là 87.5 triệu bảng. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh khốc liệt cho một vị trí chính thức tại Man xanh, những gương mặt kể trên không thường xuyên nhận được sự trọng dụng từ vị thuyền trưởng Mancini. Chính vì vậy, BLĐ The Citizens đã quyết định sẽ đưa họ vào danh sách cần thanh lý trong kì CN mùa Đông nhằm giảm bớt quỹ lương đang ngày một phìng to tại City of Manchester đồng thời vớt vát lại một khoản tiền cho đội bóng. Ngoài ra, HLV Mancini cũng lo ngại, nếu không sớm thanh lọc lực lượng thì nguy cơ về sự bất ổn trong nội bộ đội bóng là điều khó tránh (mà Emmanuel Adebayor là một gương mặt điển hình). Được biết, Mancio đã có buổi thảo luận kéo dài nhiều giờ với GĐĐH Garry Cook cùng Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak trước khi hai ông này bay tới Abu Dhabi để xin ý kiến cuối cùng của tỷ phú Sheikh Mansour về các chính sách chuyển nhượng của Man City. Adebayor, được chiêu mộ từ Arsenal với mức giá 25 triệu bảng, nhưng The Citizens sẵn sàng chịu lỗ để đẩy anh đi với số tiền là 12 triệu. Trường hợp của Santa Cruz, tiền đạo người Paraguay sẽ tới với đội bóng nào đồng ý chi ra khoảng 4 triệu bảng, mặc dù HLV Mark Hughes từng chi tới 18 triệu bảng để đưa anh về. Tương tự, hậu vệ Bridge (mua về từ Chelsea với giá 12 triệu bảng) sẽ được bán với phí CN là 5 triệu bảng; Shaun Wright-Phillips 5 triệu bảng và Jo 4 triệu bảng. Theo Nhật Minh (Bongdaso)