Thất bại bất ngờ của tuyển CHDCND Triều Tiên

Trong trận đấu giao hữu chiều nay (6-10) trên sân Thống Nhất với CHDCND Triều Tiên, tuyển Việt Nam đã có một cơn mưa bàn thắng. Giành chiến thắng với tỉ số 5-2, năm bàn thắng của tuyển Việt Nam do công bộ ba HA Gia Lai, Văn Toàn, Tuấn Anh và Xuân Trường. Hai bàn còn lại do công Công Vinh và Thành Lương. Hai bàn gỡ điểm của Triều Tiên do công của cầu thủ Pak Kwang Ryong.

Một trận cầu mãn nhãn mà lâu lắm rồi người hâm mộ mới thấy tuyển Việt Nam “thoát xác” và thi đấu thành công đến thế.



CHDCND Triều Tiên khá bất ngờ trước lối chơi của tuyển Việt Nam.



Đối thủ của chúng ta là CHDCND Triều Tiên, một đội bóng cực mạnh của châu Á trong quá khứ. Thành phần đội tuyển hầu hết là các cầu thủ từng vào chung kết Asiad 2014 tại Hàn Quốc.



Trong trận đấu chiều nay, đội bạn đã bộc lộ một phong độ thi đấu sa sút. Rõ ràng bóng đá Triều Tiên đang gặp vấn đề không nhỏ. Sự khủng hoảng mà thầy trò HLV Andersern gặp phải cũng giải thích nguyên nhân vì sao ở trận cuối giai đoạn 2 vòng bảng Triều Tiên chịu thua Philippines với tỉ số 2-3.

Trước trận này, HLV người Na Uy đã nói: “Bóng đá Triều Tiên có quá nhiều cầu thủ tiềm năng nhưng họ đang gặp vấn đề về lối chơi, chiến thuật và sự vận hành”. Điều đó quả không sai và được minh chứng cụ thể bằng một số thất bại gần đây của đội tuyển.

Rõ ràng bóng đá Triều Tiên, cụ thể là tuyển Triều Tiên hiện tại đang khá thụ động, đó dường như không phải bản chất của họ.