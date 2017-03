Thấy gì qua án 'tha' Quế Ngọc Hải và án phạt Văn Quyết

CLB SL Nghệ An xin giảm án để Quế Ngọc Hải được trở lại sớm 10 ngày so với án phạt sáu tháng. Hải đá một vòng V- League (SL Nghệ An làm khách trước B.Bình Dương) làm nền để lên tuyển kịp khoác áo đá hai trận vòng loại World Cup.

Trong khi đó, Văn Quyết ngay ngày hôm sau vòng 4 V-League đã nhận án phạt qua vụ xô ngã trọng tài với năm trận treo giò và 15 triệu đồng tiền phạt.



Văn Quyết và trọng tài Công Khanh trên sân Nha Trang trận Sanna Khánh Hòa - Hà Nội T&T

So sánh hai bản án của Ngọc Hải và Văn Quyết có những thứ rất chông chênh. Nhìn vào cũng không dễ đoán được việc Ban kỷ luật chấp nhận giảm án 10 ngày cho Quế Ngọc Hải có phải tạo tiền đề cho Hải trở lại đội tuyển hay không?

Trong khi đó, vụ “xô ngã trọng tài Công Khanh”, Ban kỷ luật lại tuyên ngay án kỷ luật Văn Quyết vào ngày hôm sau. Điều này có nghĩa Văn Quyết đã hết cơ hội tập trung tuyển lần này đá hai trận vòng loại World Cup.

Chúng tôi không có ý bào chữa cho bất kỳ hành vi phản thể thao nào như Văn Quyết, cũng không có ý cáo buộc Ban kỷ luật khi tạo điều kiện cho Quế Ngọc Hải sớm 10 ngày trở lại bóng đá. Tuy nhiên, cách giải quyết hai “vụ án” của Hải và Quyết có một sự mâu thuẫn trong nhiều cách nhìn.

Ban kỷ luật đã làm “đẹp lòng” tân HLV Nguyễn Hữu Thắng bằng việc tung thông tin trước một thời gian khi SL Nghệ An có động thái nộp đơn xin giảm án cho Quế Ngọc Hải rồi sau đó mới quyết. Thực tế qua vụ giảm án cho Quế Ngọc Hải cũng không gặp phản ứng quyết liệt từ B. Bình Dương. Nếu B. Bình Dương kiện thì chuyện có thể trở nên rắc rối.

Trong khi đó án phạt Văn Quyết lại cấp tốc có ngay ngày hôm sau. Sau vòng 4 thì V-League ngưng đá gần một tháng để tập trung đội tuyển, có nhiều động thái để Ban kỷ luật xem xét, trì hoãn việc ra án với Văn Quyết. Chẳng hạn như cần thời gian xem lại cho rõ băng hình, mổ xẻ chuyên môn, thậm chí gặp các “đương sự” Văn Quyết, các đồng đội của Quyết, trọng tài Công Khanh để chất vấn và các chuyên gia để phân tích rồi ra án cũng chưa muộn.

Vậy câu hỏi chung cuộc đặt ra là qua vụ sốt sắng giải quyết bằng áp án phạt nhanh vụ Văn Quyết nhưng lại giảm án cho Quế Ngọc Hải có nhiều kẽ hở ấy giúp được gì cho HLV Hữu Thắng. Xét trên nhiều khía cạnh cách giảm án cho Ngọc Hải và tuyên án nhanh với Văn Quyết rất chỏi nhau vì mục đích cuối cùng.