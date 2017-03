Thầy Giôm sợ rớt hạng…

ĐT Long An “săn” ngôi nhì trên sân Thanh Hóa + Thầy trò HLV Ngô Quang Sang từ một đội ít bị “soi” bỗng trở nên nguy hiểm khó lường. ĐT Long An mới chỉ thua một trận, đứng hạng tư và chỉ kém đội hạng nhì Thanh Hóa 1 điểm. Chiều nay, họ làm khách trên sân Thanh Hóa (17 giờ) vẫn bị đánh giá dưới cơ nhưng đấy chỉ là một sự nhẫn nhịn của các cầu thủ ĐT Long An khao khát làm nên chuyện lớn. Hơn nữa, sự hưng phấn của học trò Ngô Quang Sang sau khi giành vé vào bán kết cúp quốc gia sẽ giúp họ chơi quyết tâm hơn để soán ngôi nhì của Thanh Hóa. + Các trận đấu khác: QNK Quảng Nam - Sanna Khánh Hòa (16 giờ 30); Đồng Nai - SHB Đà Nẵng (VTC3, ĐN2 trực tiếp 17 giờ); Hải Phòng - Đồng Tháp (17 giờ); Quảng Ninh - SL Nghệ An (18 giờ); Hà Nội T&T - Cần Thơ (BĐTV trực tiếp 18 giờ).