Thầy trò Jose Mourinho bị FIFA phê bình

FIFA muốn Real mang cả phần xác lẫn phần hồn đến Gala của mình

HLV Mourinho (ứng cử viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2011), Cristiano Ronaldo (ƯCV cho Quả bóng vàng) và Casillas, Ramos, Alonso (ƯCV cho Đội hình tiêu biểu) đồng loạt vắng mặt khỏi Gala này vì lý do bận chuẩn bị cho trận lượt về với Malaga trong khuôn khổ Cúp Nhà Vua. Thay vào đó, Real chỉ cử 2 quan chức cũng là 2 cựu ngôi sao của họ, Zinedine Zidane và Emilio Butragueno tới Zurich. FIFA rõ ràng không hài lòng chút nào về thái độ ấy của Real. Kể cả việc các ngôi sao của Real đã chuyển lời tới Gala của FIFA qua băng ghi hình cũng khó có thể chấp nhận được.



Người ta không khỏi tiếp tục lật ngược vấn đề: nếu như HLV Mourinho và Ronaldo ở vào thế “cửa trên” hoặc 50/50 so với Guardiola cùng Messi trước đêm trao giải vừa qua thì họ có “máu” đá với Malaga (trong tình thế đã dẫn 3-2 ở lượt đi) đến độ quên đường sang Zurich hay không? FIFA có cớ để lo ngại rằng thái độ bất hợp tác của phía Real sẽ tạo ra tiền lệ xấu. Nếu vị HLV hoặc cầu thủ nào lường trước rằng mình sẽ thua cuộc cũng đưa lý do nọ, viện lý do kia để vắng mặt như vậy thì rõ là “mất hết cả sự sang trọng” của lễ trao giải còn gì.



Về khía cạnh chuyên môn trong năm 2011, thầy trò Mourinho đã không sánh nổi với đoàn quân của HLV Guardiola rồi (thể hiện qua kết quả thi đấu của Real và Barcelona cũng như kết quả bầu chọn của FIFA). Về thái độ, đúng là phía Real cũng không xứng giành vàng bằng Barca.

Theo Đức Việt (Bongdaplus)