Thế hệ vàng 92 của M.U bị Salford “vùi dập”

Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes và anh em nhà Neville cùng một loạt cựu ngôi sao khác đã khoác áo đội Class of '92 thi đấu với Salford, đội bóng yêu thích từ nhỏ và đang là đồng sở hữu của Scholes, Butt và Neville.

Các cựu ngôi sao M.U không còn giữ được phong độ

Ở trận này, Rio Ferdinand cũng xuất hiện, nhưng anh chỉ ngồi ngoài trên băng ghế huấn luyện. Có tổng cộng hơn 12000 cổ động viên AJ Bell đã đến sân để theo dõi trận đấu, trong đó có một vài fan cuồng thậm chí đã nhảy vào sân để… xin chữ ký của các thần tượng.

So với Salford, đội Class of '92 bao gồm những tên tuổi nổi tiếng hơn hẳn, nhưng đó đều là những “lão tướng” đã treo giày. Không ngạc nhiên khi đội ngũ chắp vá và thiếu tập luyện này bị Salford, một CLB bán chuyên nghiệp đè bẹp với tỉ số 5-1. Bàn thắng duy nhất của Class of '92 được ghi bởi Ryan Giggs.

Class of 92 và bạn bè (từ trái sang phải, hàng đứng): HLV Eric Harrison, Gary Neville, Robbie Savage, cựu thủ môn của Hà Lan - Raimond van der Gouw, John O'Kane, thủ môn người Ba Lan - Tomasz Kuszczak, Mikael Silvestre, Quinton Fortune, David May , cựu cầu thủ cricket Steve Harmison, Phil Neville và cựu cầu thủ cricket Michael Vaughan. (Từ trái sang phải hàng ngồi): Nicky Butt, Raphael Burke, Ryan Giggs, Paul Scholes, diễn viên hài Jack Whitehall và Ben Thornley

Jack Whitehall (bên phải) bắt chước kiểu chụp ảnh của Ashley Cole với Roma

Fan cuồng nhảy vào sân xin chữ ký

Theo Khánh Băng (Bongdaso)