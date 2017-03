Thêm một doanh nhân muốn mua lại Liverpool

Ở xứ sở sương mù, Keith Harris là người không còn xa lạ gì với những thương vụ chuyển nhượng quyền sở hữu các CLB. Chủ tịch Ngân hàng Seymour Pierce chính là người từng tham gia vào các vụ mua đứt quyền sở hữu của Chelsea, Aston Villa, West Ham và Manchester City trong những năm gần đây.









Ai là người đứng sau Keith Harris?

Và khi mà cuộc chạy đua vào chiếc ghế chủ nhân của sân Anfield đang tạm thời lắng xuống trước việc doanh nhân người Trung Quốc Kenny Huang tuyên bố rút lui vì mất kiên nhẫn do thái độ bất hợp tác của bộ đôi người Mĩ Tom Hicks và George Gillett thì Keith Harris lại một lần nữa làm cho cuộc đua tranh trở nên nóng bỏng. Theo Harris, một ông chủ người nước ngoài đang tỏ ra rất có hứng thú với trường hợp của Liverpool và sẽ sẵn sàng bỏ ra số tiền từ 400 đến 500 triệu bảng để có thể nắm quyền sở hữu đội bóng từng 18 lần vô địch nước Anh này. Tuy nhiên, do yêu cầu từ phía nhà đầu tư, Keith Harris đã từ chối tiết lộ danh tính của ứng cử viên mới này.



Trả lời phỏng vấn báo chí, Harris cho biết: “Một khối lượng lớn các công việc đã được hoàn thành. Đó không phải là tập đoàn nào trong số những cái tên được báo chí đề cập tới chỉ biết rằng quyền chủ động đưa ra lời đề nghị hiện đang nằm trong tay khách hàng của chúng tôi.”



Khi được hỏi về việc liệu vụ chuyển giao quyền lực này có thể hoàn thành trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa hay không, nhà môi giới này cho biết: “Tôi không nghĩ thương vụ này có thể hoàn kết thúc trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa song tôi hi vọng là nó sẽ hoàn thành vào tháng mười tới, khi mà một phần trong khoản nợ 237 triệu bảng của các ông chủ hiện tại với ngân hàng hoàng gia Scotland đến hạn phải chi trả. Tuy nhiên với tình hình hiện tại thì không ai có thể đoán trước được điều gì”.



Đồng thời, như một lời khẳng định về việc sẽ không để xảy ra một trường hợp tương tự như của doanh nhân người Trung Quốc Kenny Huang, Harris với kinh nghiệm của bản thân chia sẻ: “Trong những thương vụ như thế này, khi mà các nhà đầu tư phải sử dụng đến việc thông báo trên các phương tiện truyền thông như là một phần của kế hoạch thì bạn nên tự đặt câu hỏi về mức độ nghiêm túc của lời đề nghị đó. Hãy nhìn vào trường hợp của Chelsea năm 2003, công ty của chúng tôi là những người đã tiếp xúc với phía Chelsea và tất cả chúng ta chỉ biết đến Roman Abramovich vào thứ 5 khi mà bản hợp đồng được hoàn thành vào thứ 3 tuần sau đó”.





Harris từng thất bại với bộ đôi người Mỹ 2 năm trước.

Với những người hâm mộ đội bóng thành phố cảng nước Anh, những thông tin mà Keith Harris mang tới có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên tất cả vẫn là quá sớm để có thể nói trước điều gì nhất là khi chỉ 2 năm trước, chính Harris là người quả quyết về việc đã giúp tỉ phú người Kuwait, Nasser Al-Kharafi đạt được thỏa thuận nhượng lại quyền sở hữu CLB với bộ đôi ông chủ người Mỹ. Tuy nhiên kết quả thế nào thì ai cũng đã thấy.

Theo Minh Minh (VTC News)