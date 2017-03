Thierry Henry bất ngờ trở lại Arsenal

Giải nhà nghề của Mỹ (MLS) đang trong giai đoạn nghỉ giữa hai mùa giải nên Henry đã tranh thủ thời gian để trở lại đội bóng cũ theo lời mời của một số thành viên trong BLĐ của Arsenal. Theo đó, tiền đạo người Pháp trở lại nước Anh với mục đích tiến hành một khóa HLV ngắn hạn cho các tiền đạo của Arsenal. Hôm qua (9/1), Henry đã có mặt ở sân Emirates và sẽ bắt đầu công việc của mình tới ngày 19/1 trước khi trở về CLB New York Red Bulls.









Theo Nhật Quang (TT&VH)



Được biết, trong suốt thời gian nghỉ Giáng sinh, Henry đã có mặt ở Anh và sau một vài cuộc nói chuyện với người thầy cũ Wenger, "đứa con của thần gió" đã đồng ý trở lại sân Emirates trong một thời gian ngắn để tập trung vào công tác huấn luyện cho các chân sút trẻ của Arsenal. Ngoài ra, Henry cũng muốn đây sẽ là cơ hội để anh có thể duy trì phong độ nhằm sẵn sàng cho giải MLS sẽ trở lại trong thời gian tới.Theo lịch, Henry sẽ giành phần lớn thời gian để tập luyện với Walcott, người mà theo tờ The Sun đánh giá trong tương lai sẽ được Wenger hướng từ cầu thủ chạy cánh thông thường chuyển sang vai trò của một cây săn bàn số một như Henry thời còn khoác áo Arsenal.Trong 8 năm chơi cho đội bóng thành London, tiền đạo người Pháp đã ghi 174 bàn trong 254 trận cho "Pháo thủ". Dù đã chuyển sang Barcelona vào năm 2007 sau đó là New York Red Bulls nhưng Henry vẫn như một tượng đài ở Arsenal khi hiện vẫn chưa có được tiền đạo nào của "Pháo thủ" sánh ngang đẳng cấp của anh.Trong khi đó, ở một diễn biến khác, mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Arsenal trong tháng Một này là Garry Cahill đang gặp một trở ngại lớn. Wenger dự tính đưa trung vệ 25 tuổi này về với sân Emirates, nhưng với mức giá 15 triệu bảng mà phía Bolton đưa ra, sẽ rất khó cho Arsenal có thể đáp ứng.Hiện tại Squillaci đã dính chấn thương dây chằng trong trận hòa 1-1 với Leeds United ở vòng 3 FA Cup, do đó Arsenal sẽ chỉ còn có hai trung vệ là Laurent Koscielny và Johan Djourou. Trước đó Vermeielen cũng đã dính chấn thương và chưa thể trở lại. "Nếu Arsenal chỉ còn 2 trung vệ, đây sẽ là một khó khăn cho chúng tôi. Trong trường hợp Squillaci chấn thương nặng, Arsenal sẽ cần phải tìm kiếm thêm một cầu thủ khác thay thế", trích lời của HLV Wenger trên tờ The Sun (Anh).