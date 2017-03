Thời của Mourinho đã qua, giờ là kỷ nguyên của Klopp

Từ Borussia Dortmund đến Liverpool, từ Đức đến Anh, đi đến đâu HLV Jurgen Klopp cũng truyền được chất lửa, sự đam mê cho các học trò bằng những khoảnh khắc điên rồ nhất trên sân.



Từ Dortmund đến Liverpool, Klopp luôn truyền được sự máu lửa cho các cầu thủ của mình.

Klopp như thỏi nam châm thu hút toàn bộ sự chú ý của người hâm mộ và cả đối thủ trên sân. Người xem nhìn từng điệu bộ, từng cử chỉ từng khoảnh khắc vui buồn của ông trên sân chỉ biết mỉm cười. Klopp như phiên bản hoàn hảo thay thế Mourinho thời mới tập tễnh đặt chân đến nước Anh.

Trước khi đến anh dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã có khoảnh khắc không thể nào quên: Chọc giận M.U và cả nước Anh. Đó là tình huống chạy hàng chục mét bên ngoài đường piste rồi trượt dài trên SVĐ Old Trafford ăn mừng Porto loại M.U khỏi Champions League. Sau đó Mourinho cùng Porto thẳng tiến đến ngôi vô địch Champions League sau màn tàn sát 3-0 trong trận chung kết trước AS Monaco khiến tất cả ngỡ ngàng. Đó là mùa giải Champions League 2003-2004, một mùa giải kỳ lạ nhất lịch sử giải đấu này khi lần lượt các ông lớn rơi rụng để hai kẻ ngoài cuộc Porto - As Monaco thẳng tiến đến trận chung kết.

Ngay sau khi đăng quang cùng Porto, Mourinho đến Chelsea và xây dựng nên kỷ nguyên thành công nhất lịch sử đội bóng này. Ông không ngại ví mình là người đặc biệt khi vừa mới chân ướt chân ráo đặt chân đến Anh. Lúc đó, Mourinho là siêu sao của giải đấu cao nhất nước Anh hơn cả các cầu thủ trên sân và phần nào lấn át cả ngài Alex Ferguson của Man United. Từng lời nói, từng hành động của ông luôn gây sự chú ý và khiến đối thủ tức lộn ruột.

Mourinho sau lần thứ hai dẫn dắt Chelsea đạt được những thành công ban đầu (vô địch ngoại hạng Anh mùa trước) thì giờ đây ông đang sống trong những ngày tháng tuyệt vọng nhất nơi đội bóng đã làm nên tên tuổi của ông ở nước Anh. Nhà ĐKVĐ Chelsea của HLV lừng danh Mourinho đang đứng ở vị trí gần cuối bảng xếp hạng với chỉ 14 điểm sau 16 trận đấu, họ cách nhóm xuống hạng chỉ 1 điểm và thua 9/16 trận đấu. Chứng kiến điều này, tất cả chỉ có thể thốt nên rằng “thật không thể tin được”.

Hiện tại, nói không quá tại Premier League, chiến lược gia người Đức Jugen Klopp đang dần thay thế Mourinho thu hút sự chú ý của tất cả trong cái nhìn tích cực hơn rất nhiều so với Mourinho.

Liverpool của Klopp tuy chưa đạt được thành tích cụ thể nào, tuy vẫn còn trận hay trận dở nhưng lối chơi tấn công và tinh thần của những chiến binh mà Klopp truyền vào các học trò khiến người hâm mộ Liverpool sống lại khoảnh khắc hoàng kim trước kia. Những trận thắng trước Chelsea (3-1), Man. City (4-1) ngay trên sân khách với lối tấn công rực lửa khiến người hâm mộ thích mắt và cực kỳ phấn khích. Các fan Liverpool tin rằng với Klopp sớm muộn gì họ cũng trở lại thời kỳ thống trị nước Anh như xưa.

Thời của Mourinho đã qua?

Hình ảnh của Mourinho xưa kia ở nước Anh khiến người ta thán phúc xen lẫn ghen ghét. Nhưng Klopp như phiên bản hoàn hảo của Mourinho, ông chỉ khiến tất cả mỉm cười bởi từng khoảnh khắc, từng hành động hài hước, đầy chất lửa của ông trên sân. Ông không gây sự chú ý bằng những phát ngôn “ngông cuồng” khiến đối thủ tức điên mang đặc trưng thương hiệu Mourinho. Ngay từ khi đặt chân đến Anh dẫn dắt Liverpool, Kloop tự nhận mình là người bình thường. Và ông thể hiện sự bình thường đó bằng những hành động… bất thường nhưng cực kỳ đáng yêu. Hành động mang thương hiệu của Klopp từ Dortmund đến Liverpool không thể lẫn với bất cứ ai.

Ít nhất ở hiện tại Klopp đang ăn đứt Mourinho ở mặt trận... hình ảnh. Hình ảnh Klopp đưa nắm chặt tay đấm vào không khí đầy phấn khích khác xa với tâm trạng ủ rủ về sự bất lực của Mourinho ở Chelsea hiện tại. Phải chăng thời của Mourinho đã qua và giờ kỷ nguyên của Klopp tại Liverpool đang bắt đầu?

Dù cho thực tế thế nào, điều này chỉ tốt cho giải ngoại hạng Anh. Và không có gì ngạc nhiên khi giải ngoại hạng Anh luôn được coi là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Bởi vì đơn giản ở đó có những người như Mourinho, như Klopp.