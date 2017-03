Thủ môn Đặng Kiều Trinh: “Tôi vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng”

Có thể hiểu cái cảm giác lâng lâng và sung sướng ấy của Kiều Trinh, bởi tất cả đồng đội và những ai chứng kiến sự xuất thần của Kiều Trinh trong trận chung kết gặp Myanmar tối 22/9 đều không ngần ngại nói rằng: “Thủ môn Kiều Trinh là người hùng của đội tuyển Việt Nam!”. Thậm chí sau trận, HLV trưởng Trần Vân Phát cũng không ngớt lời khen ngợi cô học trò xuất sắc. Ông bảo ngoài Lê Thị Thương, Trần Thị Kim Hồng thì thủ môn Kiều Trinh là người góp công lớn vào chức vô địch của đội Việt Nam.



Cần nói thêm, hai trận gặp đối thủ sừng sỏ Myanmar đều là những trận Kiều Trinh chơi rất xuất sắc, và từng hai lần cản phá thành công những cú sút 11m. Ngay sau trận chung kết, hỏi Kiều Trinh trong tập luyện có thường tập bắt 11m? Câu trả lời của cô khiến chúng tôi khá bất ngờ: “Tôi ít tập bắt 11m lắm. Có lẽ do tôi may mắn, và được thi đấu ở sân nhà nên sung hơn”.



Kiều Trinh bảo cô may mắn, nhưng mọi người lại không nghĩ như thế, vì ngoài việc cản phá thành công 2 quả 11m, cô còn có rất nhiều pha cứu thua cho đội nhà trong sự hoan nghênh nồng nhiệt của các khán giả. Sau trận chung kết, đồng đội đã xúm lại tung Trinh lên cao như một người hùng, và kết thúc là một bữa tiệc chúc mừng tưng bừng của mọi người trước khi đội tuyển chia tay.



2012 là một năm “song hỷ” của Kiều Trinh khi hồi tháng 4 vừa qua, cô đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2011, và tối 22/9 lại cùng đồng đội lần thứ hai lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Hôm qua, hỏi Kiều Trinh có nghĩ sẽ đoạt danh hiệu QBV thêm một lần nữa? Cô gái sinh năm 1985 này thổ lộ: “Nếu được như thế chắc tôi ngất vì hạnh phúc”.

Theo Tuấn Thành (Bongdaplus)