Thủ môn Stoke thích M.U hơn M.C

Begovic sẽ sớm trở thành đồng đội của van Persie ở Man United?

Hiện đang là mục tiêu săn đuổi của Man United, Manchester City, Arsenal và Liverpool, nhưng thủ thành Asmir Begovic của Stoke đặt mục tiêu khoác áo Quỷ đỏ vào mùa Hè tới.



Manchester United và Manchester City đều đang gặp vấn đề ở vị trí thủ môn. Trong khi ở Old Trafford, De Gea chơi phập phù, mất niềm tin ở Sir Alex còn Anders Lindegaard gặp vấn đề về phong độ thì Man Xanh cũng rất cần người bắt dự phòng cho Joe Hart.



Thủ thành số hai của Man City là Costel Pantilimon không khiến HLV Roberto Mancini an tâm. Rõ ràng cái tên Asmir Begovic, người gác đền đang có phong độ cực cao ở mùa này, là lựa chọn hợp lý nhất cho nhà ĐKVĐ Premier League lúc này.



Tuy nhiên xem ra, điểm đến của Begovic đã được xác định. Chính bạn bè của thủ thành 25 tuổi này thừa nhận Begovic rất thích và hào hứng với việc được chơi cho Quỷ đỏ sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Lý do Begovic từ chối Man Xanh là không thích dự bị cho Joe Hart.



Thủ môn 25 tuổi này còn hợp đồng với Stoke đến năm 2016 và HLV Tony Pulis muốn nhận được 15 triệu bảng ở vụ chuyển nhượng Begovic, người mà ông mua về từ Portsmouth với giá chỉ 3 triệu bảng.

Theo Duy Hồng (Bongdaplus)