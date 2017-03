Thủ thành Shay Given bỏ nhà theo gái hộp đêm

Given và vợ Jane

Truyền thông xứ sương mù đưa tin, chàng thủ thành 36 tuổi đã rời xa cô vợ Jane xinh đẹp để qua lại với cựu WAGs Becky Gibson kém mình 16 tuổi. Becky từng là bạn gái của hậu vệ Nicky Hunt, người đang chơi cho CLB Accrington Stanley ở giải League Two của Anh nhưng sau khi chia tay cô nàng quay trở lại với công việc mua vui ở hộp đêm.



Để tiện vui vẻ với Becky, Given đã rời khỏi căn nhà trị giá 2 triệu bảng ở Chelshire, thuê luôn nhà mới và đến dọn ở chung. Theo một số nguồn tin, Given và Becky gặp nhau tại một sự kiện thể thao và dính lấy nhau từ đó. Becky đã xúi anh chàng bỏ vợ, gia đình để sinh sống cùng mình và Given đã chiều lòng tình trẻ.

Becky Gibson

Thông tin trên khiến dư luận rất bàng hoàng bởi Given và Jane từng được coi là cặp đôi đẹp của làng túc cầu. Cả hai gặp nhau ở Glasgow năm 1999 khi Given đang chơi bóng cho Newcastle, 7 tháng sau họ kết hôn và nay đã có 2 đứa con, một trai một gái. Jane là một người phụ nữ xinh xắn, làm giáo viên và từng giúp đỡ Given rất nhiều trong việc điều hành tổ chức từ thiện do cả hai lập nên có tên Fashion Kids.

Theo K.Đ (TT&VH Online / Daily Mail)