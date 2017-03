Thua Arsenal, CĐV Napoli làm loạn ở London

Hiện trạng mặt tiền cửa hàng Piebury Corner sau vụ ẩu đả



Piebury Corner, nhà hàng vốn là điểm đến quen thuộc của fan Arsenal trước mỗi trận đấu trên sân nhà, đã tan hoang sau khi được “viếng thăm” bởi mấy chục hooligan đến từ Italia.



Emily Gould, nhân viên làm việc tại đó cho biết ban đầu có khoảng hơn 50 khách hàng trong quán. Không lâu trước trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, có khoảng 30 CĐV ùn ùn kéo tới.



“Tôi nghĩ họ là những người đàn ông Italy bởi họ mặc áo đấu, khăn quàng có in logo của Napoli, gương mặt của họ cũng được vẽ theo màu cờ. Sau đó, họ bước vào cửa hàng. Tôi rất kinh hãi. Họ bắt đầu quay những chiếc thắt lưng. Khách hàng ở đây đã rất sợ” - Emily nói với phóng viên của Mirror.



Ẩu đả đã xảy ra, những CĐV Napoli đập vỡ đồ đạc, ném ghế, biến nơi đây trở nên tan hoang. Cửa hàng Piebury Corner buộc phải đóng cửa. Thông tin về vụ việc sau đó được thông báo trên tài khoản Twitter của cửa hàng. “Một khách ở cửa hàng đã bị rách ở đầu sau vụ tấn công của hàng chục CĐV Napoli. Có máu ở trên sàn nhà”.



Chủ cửa hàng, ông Paul Campbell, khẳng định đây là một vụ tấn công vô cớ. “Có 3 cô gái ngồi cạnh tôi và những tên đó đến để lấy những chiếc ghế bên dưới. Vụ ẩu đả hoàn toàn vô cớ. Tôi nghĩ bọn họ làm như vậy vì thấy nhà hàng đông và muốn đánh đấm ai đó”.

CĐV Napoli trên sân Emirates

CĐV Napoli nổi tiếng với cách hành xử hung hãn và ôn đồ. Ở những trận đấu của Napoli với kình địch ở Serie A, an ninh thường xuyên được thắt chặt để ngăn cản những hành động quá khích.



Tháng 9 năm ngoái, CĐV Napoli đã gây ra vụ bạo lực nghiêm trọng ngay trước giờ diễn ra trận đấu với AIK Solna trong khuôn khổ vòng bảng Europa League. Một nhóm người quá khích đã xông vào một cửa hiệu pizza ở trung tâm Naples và tấn công hai CĐV Thụy Điển bằng gậy bóng chày và dao. Ông chủ quán pizza cũng bị hành hung vì đứng ra can ngăn. Rất may là các nạn nhân chỉ bị thương và không ảnh hưởng tới tính mạng.



Chưa dừng lại đó, các CĐV Napoli cũng làm loạn trên khán đài và gây hấn với nhóm CĐV đội khách ngay trên sân San Paolo khi trận đấu đang diễn ra. Sau vụ việc này, Napoli đã bị UEFA phạt 150.000 bảng.



Tháng 8 năm 2008, Napoli cũng bị phạt 10.000 euro do CĐV đội tuyển này gây ra bạo loạn tại AS Roma.

Theo K.Đ (TT&VH Online / Daily Mail)