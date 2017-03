Thua đắng Chievo, Inter lún vào khủng hoảng

Roma 2–0 UdineseAC Milan 1–0 FiorentinaGenoa 0-2 JuveChievo 2-1 InterCesena 1-2 Palermo Catania 1–0 BariLecce 2-3 Sampdoria Parma 1-1 LazioBrescia 1–2 Caliari 2h45, thứ Hai (15/11) Napoli - Bologna

Đội hình thi đấu:

Chievo:

Sorrentino - Frey, Andreolli, Cesar, Mantovani - Fernandes, Rigoni, Marcolini (Guana 64’), Costant (Bogliacino 86’) - Thereau, Pellissier (Moscardelli 68’).

Inter:

Castellazzi - Santon, Lucio, Cordoba, Zanetti - Stankovic (Mancini 87’), Cambiasso (Nwankwo 55’) - Biabiany (Alibec 67’), Sneijder, Pandev - Eto'o.

Cùng với danh sách “bệnh binh” ngày một kéo dài khi Julio Cesar, Maicon, Coutinho, Chivu, Mariga, Milito, Mintari, Motta, Obi, Samuel và Suazo đều không thể thi đấu, Inter Milan đang đứng trước cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ vài mùa giải gần đây. Cho dù đối thủ của họ ở vòng đấu 13 này chỉ là “nhược tiểu” Chievo nhưng các nhà ĐKVĐ lại đứng trước sức ép buộc phải thắng nếu muốn duy trì khoảng cách với đội đầu bảng AC Milan đồng thời giữ ghế HLV trưởng cho Rafael Benitez.Vòng 13 Serie AĐáng tiếc trong cơn ác mộng tại Stadio Bentegoni, “lừa bay” Chievo đã chơi vô cùng xuất sắc. Các pha lập công của Pellissier và Moscardelli đã biến bàn thắng của Eto’o trở nên vô nghĩa. Thất bại 1-2 đồng nghĩa với Inter bị AC Milan bỏ xa tới 9 điểm. Trở lại với diễn biến chính, trước một đội hình Inter chắp vá, Chievo nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh sân nhà. Ngay phút thứ 4, Cyril Thereau tung cú nã đại bác từ cự ly 20m buộc Castellazzi phải bay người cản phá.Bên kia chiến tuyến, Inter cũng kịp lên tiếng đáp trả khi Pandev phá bẫy việt vị để nhận đường chuyền của Eto’o. Nỗ lực vượt qua thủ môn của anh đã khiến góc sút quá hẹp và tiền vệ này không thể dứt điểm thành bàn. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đó, Inter đã phải trả giá. Phút 29, từ cú treo bóng của Nicolas Frey bên cánh phải, trong lúc hậu vệ trẻ Davide Santon tỳ đè không quyết liệt, Pellissier bật cao đánh đầu tung nóc lưới Castellazzi mở tỷ số cho Chievo.Thậm chí nếu may mắn hơn, đội chủ nhà còn kịp gia tăng cách biệt chỉ sau đó chừng ít phút. Từ tình huống phạt góc, lại là Pellissier với cú sút chìm. Bóng khẽ chạm chân Lucio đổi hướng nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Bentegoni, Samuel Eto’o đã không giữ được bình tĩnh. Phút 38, tiền đạo này dùng đầu húc vào người Cesar nhưng rất may trọng tài đã không quan sát được tình huống đó.Sang hiệp hai, trong lúc Nerazzurri vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành thủ môn Sorrentino thì Chievo lại có được những cơ hội nguy hiểm. Phút 54, Rigoni đệm lòng cận thành sau quả phạt góc nhưng Dejan Stankovic kịp dùng chân phá bóng ngay trên vạch cầu môn.Bất chấp những thay đổi nhằm vào hàng tiền vệ, đoàn quân của HLV Benitez không sao chiếm lĩnh được thế trận và các bài tấn công tỏ ra khá rời rạc. Không những thế, lưới thủ thành Castellazzi lại bị rung lên lần thứ hai trong trận. Phút 82, từ pha phản công nhanh, Rigoni có bóng sát đường biên ngang. Đường chuyền vào của anh được Gelson Fernandes khéo léo nhấc chân để Davide Moscardelli lao vào kết thúc chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Chievo.Và tất cả những gì Inter có thể làm được là bàn an ủi của Samuel Eto’o ở phút 92 với màn solo qua 4 hậu vệ đối phương và cứa bóng vào góc xa. Dù vậy thất bại 1-2 trước Chievo đủ khiến Inter Milan đứng trước một cơn khủng hoảng mới khi bị đội đầu bảng AC Milan bỏ cách tới 9 điểm.