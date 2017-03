Thua Liverpool, Mancio giận tím mặt vì Gerrard

Trong trận lượt đi bán kết Carling Cup diễn ra đêm qua, mặc dù thi đấu tại sân nhà nhưng Man City vẫn phải chấp nhận thất bại 0-1 trước Liverpool. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi trên chấm đá phạt 11m do công của đội trưởng Steven Gerrard. Tuy nhiên, những tranh cãi trong trận đấu này lại đến từ pha cản phá thô bạo của hậu vệ Glen Johnson đối với Joleon Lescott. Điều này khiến HLV Roberto Mancini vô cùng tức giận. “Gerrard có thể nói những điều cậu ấy muốn và tôi có quyền nói những gì mĩnh nghĩ. Tôi không quan trọng chuyện Gerrard hay những cầu thủ khác đã nói gì nhưng đó là những pha phạm lỗi rõ ràng. Thậm chí những pha triệt hạ như thế còn tồi tệ hơn cả pha bóng dẫn tới thẻ đỏ của Kompany trong trận đấu với Man Utd vừa qua. Mọi người đều có thể xem lại”. Sở dĩ chiến lược gia người Ý có phản ứng quyết liệt với Steven Gerrard bởi trong trận đấu, đội trưởng Liverpool đã có những lời lẽ chống trả Mancio. Bên cạnh đó, Gerrard cũng là một trong những cầu thủ gây áp lực lên các trọng tài trong việc đưa ra quyết định. Đây là điều mà HLV Man City đã từng chỉ trích Wayne Rooney sau thất bại 2-3 trước Man Utd tại vòng 3 FA Cup. “Phản ứng của ông ấy (Mancini) khiến tôi rất ngạc nhiên bởi người ông ấy ngắm tới là Wayne Rooney. Bây giờ ông ấy lại chỉ trích 1 trong số chúng tôi”, Steven Gerrard đã phát biểu sau trận đấu. “Chúng tôi đã trải qua 2 trận đấu khó khăn. Tôi đã dự đoán trước điều này bởi như tôi đã từng nói, tháng Một là thời gian quan trọng do chúng tôi thiếu vắng tới 3-4 cầu thủ”, HLV người Ý nói thêm. Một số cầu thủ mà Roberto Mancini muốn nói tới chính là những người đã trở về châu Phi tham dự CAN Cup 2012. Trong đó, đáng tiếc nhất là tiền vệ Yaya Toure, cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2011. Bên cạnh đó, trong trận đấu đêm qua, Man City cũng không thể đưa ra sân nhạc trưởng David Silva do chấn thương. Với thất bại 0-1, Man City đang phải đối mặt với khả năng bị loại khỏi sân chơi thứ 3 ở mùa giải này (trước đó là Champions League và FA Cup) do ở trận lượt về, họ phải thi đấu tại Anfield. Trận đấu đó sẽ diễn ra vào ngày 25/1. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)