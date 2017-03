Thua M.U, HLV Rodgers vẫn thấy nhiều lý do để tự hào

Sir Alex và Rodgers

Liverpool một lần nữa nhận thất bại trước M.U ở mùa giải năm nay. Nhưng giống như trong phần lớn các trận đại chiến khác, The Kop đã thi đấu cực kỳ quật khởi và không hề buông xuôi, kể cả khi bị đối thủ dẫn trước 2 bàn (Liverpool thua chung cuộc 1-2).



HLV Rodgers đã không giấu nổi vẻ tự hào khi nói về màn trình diễn của các học trò: “Tôi rất tự hào về đội bóng của mình. Chúng tôi đã chơi không thực sự tốt trong hiệp 1 nhưng đã tạo được khá nhiều cơ hội trong khoảng thời gian còn lại”.



“Lẽ thường bạn sẽ dễ dàng buông xuôi khi bị dẫn trước 2-0, nhưng các cầu thủ của tôi đã thi đấu quật khởi và họ xứng đáng nhận được điều gì đó tốt hơn từ trận đấu này”.



“Chúng tôi thất vọng vì để thua nhưng trong đầu thì luôn tự nhủ rằng phải tiến lên phía trước. Sturridge vào sân và xuất sắc ghi bàn rút ngắn tỷ số. Màn trình diễn của Liverpool trong hiệp 2 rõ ràng tốt hơn rất nhiều”.



“Thật chẳng dễ dàng với những cầu thủ trẻ phải thi đấu ở Old Trafford, nhất là khi phải đối mặt với đội bóng giàu kinh nghiệm như M.U. Nhưng chúng tôi cũng chỉ cần cải thiện một vài chi tiết là có thể thi đấu sòng phẳng với họ”.



“Tôi thất vọng với bàn thua xuất phát từ cú đá phạt của Van Persie, hàng phòng ngự của Liverpool đã chơi không tốt. Nhưng mọi chuyện sau đó thì quả thật rất tốt. Chúng tôi đã biết được mình cần phải làm gì để cạnh tranh với nhóm dẫn đầu”.



“Liverpool kém M.U 21 điểm trước khi trận đấu này diễn ra nhưng điều này không đồng nghĩa chúng tôi có một đội hình thiếu chiều sâu so với đối thủ”, Rodgers khép lại câu chuyện.

Theo Ngọc Mai (Bongdaplus)