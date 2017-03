Thua tối thiểu, Olympic Việt Nam vẫn dành quyền đi tiếp

O.VN cần phải cố gắng hơn nữa nếu muốn có một kết quả tích cực trước O.Iran

Trong những ngày qua, nhiều luồng dư luận trong nước lên tiếng chỉ trích ông Calisto đã can thiệp quá sâu vào một đội bóng đang vận hành rất tốt dưới sự chỉ đạo của HLV Phan Thanh Hùng. Đó là lý do chính khiến O. VN thua mất mặt O. Turkmenistan. Vì thế trong trận cuối cùng gặp O. Iran, ông Calisto đã quyết định trực tiếp ra sân chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ. Nếu O.VN vào vòng 16 đội, ông Calisto sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng, quyết định ở lại nắm quyền chỉ đạo O. VN là đúng. O. VN cần ít nhất một điểm trước O. Iran mới có thể vào vòng đấu loại trực tiếp. Mặt khác, hơn tháng trước chúng ta đã từng thắng chính O. Iran 2-0 trong khuôn khổ Eximbank Cup. Do đó nhiệm vụ kiếm một trận hòa trước O.Iran là trong tầm tay. Trong trường hợp thua Olympic Iran, Olympic Việt Nam vẫn có thể đi tiếp nếu Olympic Bahrain không thắng được Turkmenistan. Hoặc Jordan, Palestine (bảng C) không thể thắng lượt đấu cuối.

Ngay từ những phút đầu tiên., các cầu trủ O.Iran đã ào lên tấn công. Ngay sau tình huống cứu thua của Tấn Trường. O.VN đã chịu một bàn thua.

Phút thứ 4, Một cầu thủ O.Iran ném biên rất mạnh vào vòng cấm địa O.VN thủ môn Tấn Trường lao ra "hớ", trung vệ Hosseini trong tình huống lên tham gia tấn công đã bật cao hơn tất cả đánh đầu vào lưới trống. 1-0 cho O.Iran.

Sau bàn thua các cầu thủ O.VN siết lại đội hình, thi đấu mạch lạc hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ O. VN vẫn chưa tạo được tình huống nào thật sự nguy hiểm được tạo ra trước khung thành O.Iran.

Phút thứ 15, Marzban Ali của O.Iran phải nhận thẻ vàng sau một tình huống vào bóng nguy hiểm.

Đến thời điểm này, các cầu thủ O.Iran đã chủ động chơi chậm lại, nhường quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ O. VN. Tuy vậy, mỗi khi có dịp tấn công, các cầu thủ O. Iran vẫn tạo được sóng gió trước khung thành O. VN.

Phút 28, tiền đạo Ansari Fard Kanm sút bóng ngay sát vòng cấm địa. Rất may là cú sút quá nhẹ, bóng nằm gọn trong tay Tấn Trường.

Ngay sau đó, O.VN có tình huống phản công. Trọng Hoàng có bóng nhưng không có đồng đội hỗ trợ, một mình đột phá trong vòng vây hậu vệ đối phương. Cú sút của anh bật chân hậu vệ O. Iran bật ra.

Lối chơi chặc chẽ của các cầu thủ Iran khiến O. VN gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Không có nhiều tình huống nguy hỉểm được tao ra về khung thành cả hai đội.

Phút cuối cùng của hiệp một, O.Iran có cơ hội nâng tỉ số lên 2-0. Vẫn là tình huống tấn công như bàn thắng mở tỉ số. Một cầu thủ O.Iran ném biên mạnh vào vòng cấm địa O. VN. Vẫn là Hosseini bật cao hơn tất cả đánh đầu vọt xà.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về O. Iran.

Hiệp hai, HLV Calisto quyết định đưa tiền vệ cánh Đức Thiện vào thay tiền vệ phòng ngự Thanh Hưng nhằm gia tăng sức mạnh tấn công, đẩy Trọng Hoàng lên đá cặp tiền đạo cùng Anh Đức trên hàng tấn công.

Sau những điều chỉnh, các đợt tấn công của Olympic Việt Nam đã tỏ ra sắc bén và đa dạng hơn.

Phút 50 , tiền vệ phải Thanh Trung nhận được pha chuyền chọc khe rất thuận lợi từ đồng đội, tiếc là pha xâm nhập vào vòng cấm địa của cầu thủ này lại quá chậm.

2 phút sau , Olympic Iran đáp trả với cú phút từ xa trúng xà ngang của Sahmalman (11).

Phút 67, HLV Calisto tiếp tục đưa tiền đạo Đình Tùng vào thay cho Thanh Trung nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa

Phút 75, một cầu thủ Iran đột phá vào vòng cấm sút bóng đập chân hậu vệ O. VN ra ngoài.

Tình huống phạt góc sau đó, lại là hậu vệ đã ghi bàn mở tỉ số Hosseini bay người đánh đầu ra ngoài

Phút 78, Đức Thiện đột phá táo bạo vào vòng cấm, chuyền ngược lên cho Anh Đức, Anh Đức quay người dứt điểm. Tuy nhiên hậu vệ O. Iran đã nhanh chân lao vào can thiệp kịp thời. Một tình huống hết sức nguy hiểm. Nếu nhanh hơn Anh Đức đã có thể san bằng tỉ số cho O. VN.

Khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ O. VN đã được cải thiện đáng kể trong hiệp hai. Trận đấu đang dần trôi về những phút cuối. Các cầu thủ O. VN vẫn rất quyết tâm tìm bàn thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ O. VN vẫn chưa tìm được bàn thắng san bằng tỉ số.

Phút 89 , Thành Lương bị phạm lỗi ngay sát vòng cấm O. Iran. Anh Đức thực hiện cú sút quá nhẹ, bóng đi ngay vào tay thủ môn O. Iran.

Ngay sau tình huống Đình Tùng phải nhận thẻ vàng vì lỗi vào bóng nguy hiểm, trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. 1-0 nghiêng về O. Iran là kết quả cuối cùng của trận đấu. Các cầu thủ O. VN phải chờ kết quả của các cặp đấu còn lại để biết mình có thể đi tiếp hay không. Dù sao, với thế trận khá tốt trong hiệp 2, các cầu thủ chúng ta vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi.

Kết quả trận đấu còn lại của bảng đấu O. Turkmenistan hòa O. Bahrain 1-1. Với kết quả này, các cầu thủ O. VN đã đi tiếp vào knock out với tư cách là một trong 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 4 bảng đấu.

Ở vòng knock out, O. VN sẽ gặp O. CHDCND Triều Tiên.

Đội hình ra sân:

O.VN: Tấn Trường - Long Giang, Minh Đức,Đình Đồng, Quốc Long - Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Thành Lương, Ngọc Điểu - Anh Đức. O.Iran: Rahmati -Kar Rasoul, Sharafi Amir, Hosseini seyed, Haji Safi Ehsan -Ebrahimzadeh Masoud, Marzban Ali, Hamidreza, Rezaei Gholamreza - Ansari Fard Kanm, Mosalman Mohsen.

Thông tin xung quanh:

O.Iran: Kamyabinia (O. Iran) và Hữu Phước O.VN vắng mặt vì đã nhận 2 thẻ vàng.

Khả năng vào vòng 1/16 của Olympic Việt Nam Sau hai trận đấu, Olympic Iran đã thắng Turkmenistan 4-1 và thắng Olympic Bahrain 1-0 xem như đã đoạt một vé vào vòng 1/16. Thứ hạng bảng hiện như sau: 1. Iran (6 điểm, hiệu số 5/1); 2. Turkmenistan (3 điểm, HS 7/3); 3. Việt Nam (3 điểm, HS 5/7); 4. Bahrain (0 điểm, HS 1/4). Nếu đứng thứ ba của bảng, Olympic Việt Nam vẫn còn cửa đi tiếp. Bởi điều lệ Asiad 16 quy định ngoài 12 đội nhất, nhì của sáu bảng sẽ chọn bốn đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/16.

PHẠM QUANG