Tỉ phú Noordin: 'Tôi muốn Bari như Leicester và Juventus'

Tỉ phú công nghệ Malaysia Noordin Ahmad đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng để mua 50% cổ phần CLB Bari đang đá Sire B của Ý vào cuối tháng 5 này. Với mức sở hữu đó, Noordin sẽ là ông chủ của CLB Ý này.

… Và ông đang bay bổng với những giấc mơ ông muốn Bari lên hạng Sirie A mùa này rồi trở thành nhà vô địch Ý như Leicester City vô địch Anh. Rồi ông cũng muốn Bari vô địch Serie A năm mùa liên tiếp như Juventus vừa làm được.



Chủ tịch Paparesta (phải) đang dần chuyển giao quyền lực cho tỉ phú Noordin

Noordin sẽ sở hữu 50% cổ phần Bari FC 1908 và ông mơ Bari sẽ viết một câu chuyện tình bóng đá lãng mạn như kiểu Leicester City. Những ngày này tỉ phú Noordin thường xuyên gặp gỡ với chủ tịch CLB Bari, ông Gianluca Paparesta.

Hiện Serie B của Ý với 22 đội vẫn đang tiếp diễn và cuộc tranh chấp nhóm đầu và nhóm được đá Play off để giành quyền thăng hạng Serie A đang diễn ra khốc liệt. Nếu ngày 21-5 tới Bari thắng Trapani trên sân nhà thì sẽ giành quyền đá Play off với một đội khác để tranh suất Serie A mùa tới. Nếu may mắn lên hạng, thì Bari sẽ vào khuôn ngay với đề án của Noordin để xây dựng CLB thành một thế lực lớn lại Serie A.

Noordin so sánh rằng Leicester City của HLV Ý Ranieri đã biết một đội bóng vô danh thành nhà vô địch Anh thì Bari cũng làm được điều đó tại Ý. Nếu được lên Serie A thì Bari nuôi mục tiêu vô địch giải hàng đầu Ý năm mùa liền và tôi tin chúng tôi làm được điều đó - Noordin quả quyết như đinh đóng cột với báo chí.

Chủ tịch Bari FC hiện nay là ông Gianluca Paparesta nguyên là một trọng tài FIFA tiếp nhận CLB Bari vào tháng 5-2014 khi CLB đang phá sản và ông đổi lại tên thành FC Bari 1908. Noordin đã nhiều lần xem Bari thi đấu. Và hiện nay chủ tịch CLB Ý Paparesta đang có mặt tại Malaysia để đàm phán những khoản cuối cùng trước khi chuyển giao quyền lực cho tỉ phú Malaysia. Noordsin hứa khi CLB thuộc về quyền lãnh đạo của mình thì ông sẽ quyết liệt xây dựng đội bóng trở thành thế lực mạnh. Hiện nay Bari cũng đang có những tuyến trẻ rất tốt. Noordin cũng cho rằng thị trường Malaysia là rất quan trọng của Bari trong chiến lược phát triển CLB.

Hiện nay có rất nhiều tỉ phú Đông Nam Á sở hữu các CLB châu Âu như Vichai sở hữu Leicester City, Ribert Lim (Singapore) là chủ nhân Valencia (La Liga), Vincent Tan (Malaysia) sở hữu Cardiff, Erick Thohir (Indonesia ) chủ nhân của Inter Milan, hai tỉ phú Thái Lan khác sở hữu Reading và Sheffield của Anh…