Tiền đạo Nguyễn Quang Hải: "Tôi đáng giá 9 tỷ đồng"

Ảnh: Minh Tuấn

“Nhiều người nói rằng, Navibank Sài Gòn đã hớ khi bỏ ra 9 tỷ đồng để chiêu mộ tôi. Nếu nhìn từ con số, đúng là như thế, nhưng nếu nhìn từ phía sau, tôi cho rằng, tôi đáng với số tiền nói trên. Tôi đã lao động và làm được nhiều thứ cho CLB chứ không chỉ là 2 bàn thắng”, tiền đạo đắt giá nhất Việt Nam, Quang Hải mới đây

thẳng thắn chia sẻ như vậy.



Chuyển đến N.SG từ K.Khánh Hòa với bản hợp đồng có giá trị 9 tỷ đồng, cùng mức lương 50 triệu đồng/tháng, Hải “gà” được xem như tiền đạo nội đắt giá nhất hiện nay. Cũng chính vì vậy, Hải đã phải chịu không ít sức ép từ dư luận bởi màn trình diễn thiếu thuyết phục của N.SG ở lượt đi V.League 2011. Nhưng bỏ lại phía sau nhưng điều đó, Quang Hải đang tập trung cùng đội tuyển. Anh tự hứa sẽ lao động chăm chỉ để chinh phục những nấc thang mới trong màu áo đội tuyển và N.SG.



“Dục tốc bất đạt”



PV: Theo Hải, đâu là điều chưa được trong trận giao hữu đầu tiên của ĐTQG dưới thời HLV Falko Goetz?

Quang Hải: Chúng tôi chưa hiểu ý nhau, cỗ máy của đội tuyển vận hành chưa trơn tru… Nguyên nhân ư? Một đợt tập trung mới, một triều đại HLV mới… nên tất cả phải được làm mới.



- Thật phi lí vì bây giờ những người đã ăn cơm tuyển từ rất lâu như Quang Hải, Việt Thắng, Công Vinh, Tài Em… lại phải tìm hiểu nhau?



- Mỗi giai đoạn mỗi khác, không phải lúc nào, cá nhân nào cũng có phong độ tốt. Tôi tin, rồi đây đội tuyển sẽ chơi khác khi chúng tôi tìm lại được cảm giác chơi bóng ăn ý bên nhau.



- Quang Hải và Công Vinh là đôi bạn thân ngoài đời. Còn trên sân cỏ người ta từng chứng kiến không ít lần Vinh kiến tạo cho Hải ghi bàn, và ngược lại. Vậy Công Vinh có phải là “đối tác” tin cậy và ăn ý nhất của anh?

- Chọn ai, đá như thế nào là quyết định của HLV trưởng. Tôi không có quyền được chọn, thích hay không thích là một chuyện khác.



- Anh nghĩ gì khi người ta nói, hàng công đang là nỗi lo của đội tuyển, chúng ta có nhiều ngôi sao nhưng lại chưa thể hiện được bản lĩnh?



- “Vạn sự khởi đầu nan”, tôi hiểu người hâm mộ đặt nhiều kì vọng, mà chúng tôi vẫn chưa thể hiện được nhiều. Nhưng như người ta nói, “dục tốc bất đạt”, phía trước còn một con đường dài, thời gian sẽ trả lời tất cả.



Tôi nói về… chính tôi



- Người ta thường nói rằng Hải “gà” chỉ tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị. Bây giờ, “siêu dự bị” đã đóng “kép chính” được chưa?



- Ngày trước Hải “gà” vẫn còn non, bây giờ đã đủ bản lĩnh rồi, hãy trao cho tôi cơ hội tôi sẽ ghi bàn cho mà xem (cười)



- Công Vinh từng sang Bồ Đào Nha để thử sức. Giả sử, một đội bóng nước ngoài, Muang Thong United của HLV Calisto chẳng hạn, mời anh qua thi đấu, anh sẽ không từ chối chứ?



- Đó là một ý tưởng tốt, nếu có cơ hội tôi sẽ phiêu lưu một chuyến để biết sức mình đến đâu.



- Anh nói gì về 2 bàn thắng anh ghi vào lưới của đội Park Ji-sung & những người bạn?



- Thực sự phấn khích, được thi đấu với những ngôi sao và lập được cú đúp trong trận đó là một niềm hạnh phúc, dẫu đó chỉ là một trận giao hữu.



- Hải từng ủng hộ nữ đồng nghiệp Kim Hồng một số tiền để phẫu thuật, hành động ấy đến từ đâu?



- Bóng đá nữ mình chưa được qua tâm nhiều như bóng đá nam, chị em thiệt thòi nhiều lắm. Thấy đồng nghiệp mình như thế tôi thấy thương họ. Hi vọng bóng đá nữ sẽ được quan tâm hơn nữa.

Tiền đạo Quang Hải ủng hộ Kim Hồng một số tiền để phẫu thuật chấn thương - Ảnh: Đỗ Tuấn

- Hết đá bóng, Hải sẽ làm gì?



- Bóng đá ăn vào máu tôi rồi, chắc không bỏ nó được. Nếu không thi đấu, tôi sẽ làm cái gì đó liên quan đến bóng đá.



Cho người tình xa



- Hỏi thật nhé, nguyên nhân lớn nhất khiến anh rời K.KH?



- Nói rõ thế này, nếu tôi ở lại K.KH, gia đình tôi vẫn sống khỏe. Đến N.SG thì cuộc sống đảm bảo hơn. Được phục vụ cho đội bóng quê hương bao giờ cũng hạnh phúc, nhưng thú thực tôi “khát” một danh hiệu, tôi ra đi để chinh phục cái điều mà tôi nghĩ ở lại K.KH sẽ khó trở thành hiện thực



- Theo Quang Hải, K.KH mùa này sa sút là do đâu?



- Thực sự họ đã khởi đầu khá tốt, nhưng V.League ngày càng khốc liệt. Lực lượng của K.KH quá mỏng, cầu thủ liên tục gặp chấn thương nên rơi vào khó khăn cũng là dễ hiểu.



- Nếu bây giờ K.KH bỏ số tiền lớn và tha thiết mời anh trở lại, anh sẽ suy nghĩ chứ?



- Đã ra đi là không ngoảnh đầu lại. Tôi sẽ không trở lại, nếu chưa có một danh hiệu nào cho mình.



- Giả sử cuối mùa này, K.KH đối diện với nguy cơ rớt hạng, còn N.SG thênh thang về đích và 2 đội phải gặp nhau, anh tính như thế nào?



- Ý anh nói tôi sẽ kiếm lí do để làm “khán giả” phải không? Không, tôi sẽ chơi hết mình, vì bóng đá không có chỗ cho tình nghĩa anh em, có gì sau 90 phút hãy nói.



Chuyện N.SG khó nói lắm



- N.SG có rất nhiều “sao” nhưng lại chưa ăn ý với nhau, nếu có một lời giải thích ngắn ngọn, anh sẽ nói gì?



- Bóng đá có nhiều chuyện không hiểu nổi. Đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi chưa hẳn là một đội bóng hay, còn nhiều yếu tố cấu thành nữa.



- Bản thân anh vẫn chưa thể hiện hết năng lực trong màu áo N.SG, nguyên nhân là sức ép từ tiền bạc?



- Tiền bạc một phần thôi, tôi không băn khoăn nhiều. Hồi ở K.KH tôi được làm những điều tôi muốn. Còn ở N.SG, tôi phải chạy nhiều hơn, phải săn bóng nhiều hơn. Nói chung, tôi phải thay đổi để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đó là quãng thời gian khó khăn với tôi, còn bây giờ, mọi chuyện đã ổn hơn rồi.



- Quang Hải là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất V.League. Anh thấy đã xứng đáng với số tiền 9 tỷ đồng người ta bỏ ra mua anh?



- Tôi làm được nhiều thứ cho CLB chứ không chỉ 2 bàn thắng. Bằng chứng, tôi đã kiến tạo rất nhiều đường bóng cho đồng đội ghi bàn. Tôi hi sinh sự ích kỉ cá nhân vì tập thể. Nói thêm nữa, đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên, hãy khoan vội kết luận, tôi sẽ cho mọi người thấy Hải “gà” đáng giá 9 tỷ đồng.



- Anh dự đoán, ai sẽ là nhà vô địch V.League và N.SG sẽ về đích ở vị trí nào?



- Tôi “kết” SLNA, họ có đội hình chất lượng. Còn N.SG, về đích ở Top 5 đã là đẹp như mơ.

Quang Hải đã làm gì với 9 tỷ đồng? “Tôi cho anh em trong gia đình, cậu, mợ, cô chú… mỗi người một ít tiền để có vốn làm ăn. Còn lại, tôi mua đất xây một ngôi nhà cho vợ con và đón mẹ về ở cùng. Số tiền còn lại tôi để dành. Chuyện mua xe hơi tôi nghĩ không cần thiết lắm, đời người còn dài”, Quang Hải nói về việc sử dụng 9 tỷ đồng tiền chuyển nhượng của anh. Bí mật số áo 13 và cái tên Hải “gà” Theo quan niệm của người phương Tây, số 13 là con số xui xẻo. Vậy tại sao Quang Hải lại chọn số áo này ở cả CLB lẫn đội tuyển? Hóa ra là ngày còn ở K.KH, các đồng đội đùn đẩy số áo 13 cho nhau. Thấy vậy, Hải đã liều một phen với con số xui xẻo này. Bây giờ, 13 chính là con số đem đến nhiều may mắn cho anh ở cả CLB lẫn đội tuyển. Cũng có một câu chuyện vui, năm 2007, khi Quang Hải đổi từ số 13 sang số áo 31, anh bị HLV Riedl loại khỏi danh sách dự SEA Games 24 tại Thái Lan. Bây giờ, ngay cả số điện thoại Hải cũng chọn 3 cặp số kép là 13. Còn về biệt danh Hải “gà”, vì quá mê gà chọi, nên Quang Hải đã bắt hẳn 4 chú gà lên nuôi trong CLB. Từ đó, Quang Hải bị các đồng đội đặt cho biệt danh… Hải “gà”.

Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus)