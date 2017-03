Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng: Tôi về Ninh Bình vì lý do kinh tế

Chơi khá nổi bật ở lượt đấu mở màn V-League, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng chia sẻ những tâm sự của mình về trận đầu tiên khoác áo CLB mới The Vissai Ninh Bình: “Lịch thi đấu đã vô tình đưa tôi gặp lại CLB cũ Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) ngay trận ra quân. Thật khó có thể nói được hết tâm trạng của tôi lúc bắt tay các đồng đội cũ. Rất nhiều cảm xúc khó tả, buồn nhiều hơn vui. Và cả sau trận cũng vậy. Rất bùi ngùi. Nhưng trong suốt 90 phút thì hoàn toàn khác. Tôi phải quên đi hình bóng của ĐT.LA để xả thân vì Ninh Bình”.









Việt Thắng (phải) chưa bắt nhịp với lối chơi của V.Ninh Bình - Ảnh: M.Hoàng

Anh nghĩ sao khi báo chí chê ông Robert Lim và cho rằng HLV người Singapore này không phải người có tài?



Tôi là đạo học trò, làm sao dám phán xét thầy của mình. Và hơn nữa, không thể đưa ra bất kỳ nhận xét nào chính xác chỉ qua trận đầu tiên. Trên thực tế, chúng tôi đã đá tạm ổn. Nhưng đội có tới 9 cầu thủ chưa từng tập luyện với nhau lâu, kể cả tôi cũng chỉ có gần một tháng làm quen với đồng đội mới nên sự phối hợp chưa thật sự ăn khớp. Hơn nữa, Ninh Bình đã không may mắn khi bỏ lỡ một vài cơ hội rõ rệt. Trong đó đáng tiếc nhất là tình huống sau cú căng ngang từ cánh phải của tôi, Mota đã kịp băng vào nhưng bóng lại dội xà. Vì quá nhanh nên tôi không rõ bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa.



Là một cầu thủ ở trong Nam, anh có gặp bất cứ trở ngại nào cả về phong cách sống, sinh hoạt lẫn thi đấu ở môi trường phía Bắc như Ninh Bình?



Khi đá ở đội tuyển VN, tôi đá cặp với Công Vinh khá ăn ý, hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên, trước khi ra Ninh Bình, tôi cũng có chút lo lắng vì sợ có thể mình không thích ứng được môi trường ngoài Bắc và ngược lại, cầu thủ phía Bắc không hợp mình. Nhưng cho đến giờ giữa chúng tôi không có xung đột. Tôi ở cùng với đội và chung phòng với Sỹ Mạnh, Tiến Thành. Mối quan hệ trên sân cũng rất tốt.



Xin hỏi thật anh, anh rời ĐT.LA vì lý do gì vì nhiều cầu thủ ước ao được về CLB của bầu Thắng?



Rất đơn giản, là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi rời ĐT.LA vì lý do kinh tế. ĐT.LA đã cho tôi rất nhiều nhưng đã đến lúc tôi phải ra đi. Tôi cần tiền để chăm lo cho gia đình. Khi tôi quyết định ra Bắc, vợ tôi cũng buồn vì phải xa chồng nhưng vì tương lai, tôi không thể để cơ hội trôi qua tay. Ở tuổi của tôi, có lẽ chuyên môn không còn phát triển gì nhiều mà cần giữ được phong độ ổn định.



Về Ninh Bình, tôi được thi đấu và điều cũng rất quan trọng là nhận được sự tôn trọng. Tôi không bị ghẻ lạnh. Đá cho Ninh Bình, tôi cần phải cố gắng rất, rất nhiều để không đánh mất hình ảnh, để chứng tỏ cái tên Việt Thắng vẫn chưa hết thời và xứng đáng với đồng tiền mà tôi được lĩnh hằng tháng. Khoản lương mà tôi được trả phải nói là khá cao so với mặt bằng chung của cầu thủ Việt (Thắng được hưởng mức lương 40 triệu – 50 triệu đồng/tháng – PV).



Anh có thể dự đoán về thứ hạng của V-League năm nay?



Bình Dương có nhiều khả năng đăng quang nhất vì rất ổn định. Đà Nẵng khó bảo vệ được ngôi vô địch do phụ thuộc quá nhiều vào Almeida và giờ đang chật vật để thích ứng với việc không có anh này. Khánh Hòa cũng được đầu tư rất lớn và có cơ hội đoạt á quân. Còn vị trí thứ 3 sẽ là Ninh Bình. Chúng tôi đề ra mục tiêu lọt vào top 3. Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội T&T đá rất phập phù nên khó có thứ hạng cao. Thanh Hóa, Hòa Phát sẽ rất vất vả để trụ hạng.

Theo Lan Phương ghi (TNO)