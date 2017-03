Tiền đạo Phạm Văn Quyến: Chán làm “Thằng béo”rồi!

Khi thi đấu trở lại, Văn Quyến ký hợp đồng thời hạn hai năm với Sông Lam Nghệ An, nhận số tiền 800 triệu. Gần một tỷ bạc, nghe có vẻ to tát nhưng thực tế, Văn Quyến đã phải sử dụng một phần khá lớn khoản thu nhập ấy cho việc điều trị chấn thương. Phần còn lại, anh dùng để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. So với bạn bè cùng trang lứa, đặc biệt so với Công Vinh, thì Văn Quyến không thể được xem là giàu, thậm chí còn bị coi là nghèo. Trong khi Công Vinh mua được xe Mercedes bạc tỷ, sắp cưới cô vợ là ca sĩ Thủy Tiên thì Văn Quyến gắng lắm cũng chỉ mua được chiếc xe máy Honda SH, và từng bị mẹ ép phải lấy một cô già hơn mình tới... 5 tuổi mà không hề quen biết!