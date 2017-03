Tiền nhiều, Roman Abramovich vẫn "khổ sở" vì tòa nhà đẹp nhất New York

Tòa nhà Berwind Mansion ở New York



Berwind Mansion hay còn được gọi là Howard Ronson tọa lạc tại số 828 đường Fifth Avenue, giao với góc phố 64th Street ở Manhattan, New York. Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1886 theo kiến trúc Italy thời Phục hưng. Từ tòa nhà, có thể nhìn ra Công viên Central Park.



Năm 1896, tòa nhà đi vào sử dụng và được coi là “Cung điện Versailles của New York”. Căn nhà ban đầu thuộc sở hữu của ông trùm than đá, Joseph Berwind. Đến năm 1920, Berwind Mansion được tu sửa, trở thành tòa nhà chung cư 5 tầng với 9 căn hộ riêng biệt. Tuy nhiên, Berwind Mansion vẫn giữ được những nét nguyên sơ của nó với những nội thất gỗ được chạm khắc tinh xảo hoặc mạ vàng. Tường nhà được thiết kế theo phong cách của Vua Louis XV.



Tỷ phú Nga Roman Abramovich và bạn gái rất ưa thích bất động sản này. Tháng trước, ông bỏ ra 75 triệu USD để giành quyền sở hữu phần lớn các căn hộ trong tòa nhà. Bây giờ, Roman bận rộn với việc thuyết phục những chủ nhân còn lại rời đi để tòa nhà hoàn toàn thuộc sở hữu của ông. Mong muốn này e chừng khó.

Dinh thự của ông chủ Chelsea tại St Barts

Theo trang PageSix.com, Roman sẽ phải bỏ thêm tiền và chờ đợi thêm 1 năm nữa mới có thể hoàn thành ước nguyện. Thứ nhất, công dân Eugenia Olazabal yêu cầu phải nhận được 23 triệu USD mới rời khỏi tòa nhà thay vì 15 triệu USD như Roman đã đề nghị. Trong khi đó, nhà thiết kế thời trang Adolfo Sardina thì nhượng bộ với Roman về mặt tiền bạc nhưng cho biết ông cần 1 năm để sắp xếp chỗ ở mới.

Bất động sản của Roman tại London





Nếu mua được tòa nhà này, ông chủ Chelsea có lẽ sẽ thiết lập kỷ lục về giá trị bất động sản mà ông đang sở hữu. Cách đây không lâu, ông mới mua một tòa nhà tọa lạc ở trung tâm thủ đô London. Tại St Barts, Roman có một tư dinh nằm ngay cạnh bờ biển, nơi ông thường tổ chức tiệc đón năm mới.

Theo Khánh Đan (TT&VH Online / Daily Mail)