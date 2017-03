Tiền thưởng ngập tràn V.League

Bầu Hiển đã thưởng cho SHB.ĐN 1,7 tỷ đồng sau chiến thắng trước SLNA - Ảnh: Đức Anh

SHB.ĐN có 1,7 tỷ đồng tiền thưởng sau chiến thắng trước đội đầu bảng SLNA. HP.HN chia nhau 1,5 tỷ đồng với 3 điểm giành được trong trận gặp V.NB. Thầy trò HLV Lê Thụy Hải cũng bỏ túi gần 1 tỷ đồng khi thắng oanh liệt “đại gia” B.BD… Đó là những ví dụ điển hình nhất về cơn mưa tiền thưởng vừa ập xuống V.League. Rất nhiều ông bầu đã mở két, khao quân sau vòng 20 vừa qua.



Chuyện thưởng nóng sau mỗi trận thắng tại V.League hay hạng Nhất không còn là điều quá mới lạ và gây sốc, đặc biệt khi những ông bầu chịu chi xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng thời điểm hiện tại, việc các ông chủ thưởng to đến như vậy vẫn khiến nhiều người băn khoăn.



Còn nhớ, giai đoạn cuối mùa 2008, trong lúc cật lực chạy trốn suất xuống hạng, bầu Tuấn cũng treo thưởng tiền tỷ cho mỗi trận thắng của HP.HN. Bây giờ “kịch bản” đó đang được tái diễn. Phải thừa nhận rằng, ông Tuấn là người có tâm huyết, quan tâm và động viên hết mức với đội. Suốt thời gian vừa qua, lãnh đội cũng treo thưởng lớn, nhưng HP.HN không thắng, nên trận “chung kết ngược” với V.NB, một số tiền cực lớn được đưa ra và đến lúc cuối trận chốt lại ở con số cuối cùng: 1,5 tỷ đồng.



Hay như SHB.ĐN, bầu Hiển cũng cho thấy sự quan tâm lớn. Số tiền 1,7 tỷ đồng như là niềm vui nhân đôi sau khi vượt qua SLNA, quả là điều bất ngờ với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. SHB.ĐN đã thắp lên hi vọng san bằng khoảng cách với SLNA trên con đường đến ngôi vô địch. Hơn ai hết bầu Hiển hiểu rõ thứ cơ hội vàng mà SHB.ĐN vừa tạo ra, nên việc khao quân trở nên có ý nghĩa lớn vô cùng. Niềm vui của HP.HN và SHB.ĐN cũng là tâm trạng chung của Thanh Hóa bây giờ, bởi ngoài khoản thưởng cứng thì họ có thêm 300 triệu đồng từ Viettel chi nhánh Thanh Hóa.



Thưởng nóng sẽ là động lực cực lớn với các cầu thủ khi bước ra sân. Nhưng bao giờ cũng thế, chuyện thưởng như con dao hai lưỡi. Vì thế cũng có lý do âu lo rằng: một khi nhu cầu của cầu thủ không được đáp ứng kịp thời thì thành tích của đội sẽ bị ảnh hưởng. Đã có quá nhiều bài học như vậy.

Theo Ngọc Anh (Bongdaplus)