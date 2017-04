Tiếng nói từ người hâm mộ: Thương cho Long An…

Long An giờ đây vẫn chìm sâu trong vòng xoáy của khủng hoảng kể từ sự cố của vòng 6 V-League. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế dẫn bàn trước nhưng đội bóng của HLV Minh Phương vẫn không thể có nổi 1 điểm, để đối thủ Than Quảng Ninh lội ngược dòng thắng lại 2-1.

Hãy gác lại chuyện kết quả và những "phốt" mà Long An mắc phải, chúng ta nên nhìn nhận và cảm thông cho họ. Trong thâm tâm một số CLB hiện giờ khi đụng phải Long An thì chắc có lẽ cũng không còn mấy hứng thú nữa. Bởi lẽ không một CLB nào cảm thấy vui sướng, hạnh phúc gì khi chiến thắng đối thủ đang bị tổn thương trầm trọng.

Mà thương cho Long An ở chỗ một CLB bị tổn thất về đội hình đã là một điều hết sức khó khăn, mà giờ đây Long An còn bị tổn thương về mặt tinh thần chưa thể nguôi ngoai.



Long An (áo đỏ) hay mất tập trung và thua bàn cuối hiệp đấu.

Bế tắc trong lối chơi, quân số thì luôn đặt trong trạng thái báo động đỏ khi mà nhìn vào dàn dự bị bảy người thì trong đó có đến ba người chấn thương. Và đau hơn hẳn trong suốt 90 phút thi đấu thì khán đài sân Long An im lặng như tờ, CĐV được cho là cầu thủ thứ 12 trên sân cũng chẳng có bên cạnh để nhen nhóm cho tí lửa để 11 chàng trai còn lại trên sân vùng lên chiến đấu.

Những điều như thế thôi cũng đủ làm bước chân của học trò HLV Minh Phương trở nên nặng nề như đeo chì.





HLV Minh Phương cho rằng không có chuyện lục đục nội bộ.

Cái mà Long An cần bây giờ không chỉ đơn thuần là điểm số nữa, bởi nhìn trên bảng xếp hạng thì hầu hết điểm số các đội đều lên hàng chục rồi chỉ riêng mình Long An nằm cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm. Cái mà Long An cần bây giờ là liều doping cực mạnh về tinh thần cho họ có thể bình tâm trở lại để thi đấu nốt chặng đường còn lại của V-League 2017.

Bên cạnh đó cũng chỉ mong rằng các cầu thủ của Long An hãy vui lên mà chơi bóng, chơi như những đứa trẻ vô lo, vô nghĩ khi mỗi chiều được đá cùng bạn bè. Hãy xem như mỗi trận đấu lúc này là một cuộc vui và đừng quá quan trọng về mặt điểm số nữa, để khi mùa giải kết thúc thì Long An vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt chút gì đó đẹp đẽ của mình.