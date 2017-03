Tiếp vụ Abramovich công khai tài sản

Siêu du thuyền này, Abramovich ém nhẹm

“Làm sao Abramovich có thể ngủ yên giấc được nhỉ? Tại sao một con người lại cần sở hữu bao nhiêu thứ đến vậy? Tôi thực sự bị sốc”, một nhà bình luận tại Nga thốt lên khi đã nhìn đi, soi lại danh sách tài sản của Abramovich vừa được đăng tải trên hàng loạt mặt báo.

Chừng đó vẫn còn chưa gay gắt bằng ý kiến chỉ trích của cựu lãnh đạo Xô viết Mikhail Gorbachev. Ông Gorbachev thậm chí còn coi Abramovich như ví dụ điển hình của sự trác táng. Một ý kiến khác thì đay nghiến: “Có cảm giác Abramovich chỉ chú trọng đầu tư vào nước Anh. Tại sao ông ta không sang Anh mà tranh cử?”.

Vấn đề nằm ở chỗ, ông chủ của Chelsea đang muốn dấn thân trở lại chính trường. Ông đang ra sức vận động tranh cử để có thể tìm lại một chỗ đứng quyền lực như thời còn giữ chức tỉnh trưởng Chukotka trong giai đoạn 2000-2008. Do quy định mới trong luật bầu cử tại Nga nhằm hạn chế nạn tham nhũng, tất cả các ứng cử viên ra tranh cử đều phải công khai tài sản cá nhân. Cũng vì lẽ đó mà vị tỷ phú 44 tuổi này mới lần đầu tiên “khoe” ra chi tiết núi tài sản ước tính lên tới 11 tỷ bảng của mình.

“Tài sản đáng giá” năm 1998 của Abramovich

Dù vậy, Abramovich chỉ kê khai tối thiểu những gì mà điều lệ mới yêu cầu. Ông có thể liệt kê chiếc xe VW Golf cổ lỗ sĩ đáng giá 7.000 bảng. Nhưng đừng hòng bắt ông điền vào danh sách siêu du thuyền Eclipse trị giá 600 triệu bảng hay siêu phi cơ Boeing 767-300 trị giá 56 triệu bảng. Luật đâu có đòi hỏi ông phải khai báo máy bay và du thuyền.



Khi liệt kê danh sách bất động sản, Abramovich cũng chủ động kể ra các dinh cơ tại quê nhà trước tiên để xóa bỏ ấn tượng rằng ông coi London là “nhà chính”. Đã khôn khéo tính trước, tính sau như vậy mà “đại gia” vừa tụt xuống vị trí thứ 5 trong hàng ngũ những người giàu nhất xứ bạch dương vẫn phải hứng chịu hàng loạt ý kiến chỉ trích kể trên.



Dù sao thì sự thành thật nửa vời lần này cũng đã là bước tiến dài so với năm 1998 khi Abramovich than chỉ kiếm lời được 254.865 bảng ở năm trước đó, không có trong tay dinh cơ nào và phải chạy chiếc Lada cà tàng.

Tài sản của Abramovich gồm những gì?



+ Tiền mặt: 70 triệu bảng trong 22 tài khoản ngân hàng.



+ Bất động sản: 4 ngôi nhà tại Nga, 6 căn hộ và 1 biệt thự tại London, 3 cơ ngơi ở Pháp và 2 tư dinh bên Mỹ.



+ Cổ phần: 100% cổ phần của Chelsea, các công ty Lowndes Square Management, Croe France Chateau de la Croe, Eucla Investment Ltd, Campberley International Investments, Wotton Overseas Holdings Ltd và 25% cổ phần của Primerod International Ltd.



+ Tranh: Triptych (43 triệu bảng) và Benefits Supervisor Sleeping (17 triệu bảng).



+ Du thuyền: Eclipse (600 triệu bảng), Pelorus (100 triệu bảng), Luna và Sussuro.



+ Máy bay: Boeing 767-300 (56 triệu bảng) và 3 chiếc Lear



+ Xe hơi: 2 chiếc BMW, 3 chiếc Mercedes, 1 chiếc Range Rover Vogue và 1 chiếc VW Golf.

Theo Hạnh Nguyễn (Bongdaplus)