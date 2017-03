Tiết lộ: Liverpool sắp "đổi đời" nhờ các tỉ phú Ả Rập

Chỉ sau 3 năm nắm quyền điều hành Liverpool, tỉ phú John Henry và tập đoàn Fenway Sport Group (FSG) đã lên ý định nhượng lại đội bóng này cho các nhà đầu tư khác. Cụ thể, theo tiết lộ từ The Sun, Liverpool với giá trị 350 triệu bảng đã nhận được lời đề nghị từ 3 đối tác khác. Trong đó có 2 tỉ phú người Mỹ và 1 công ty dầu mỏ Ả Rập.

Tỉ phú John Henry không muốn tiếp tục nắm quyền ở Anfield

Đây là thông tin có phần bất ngờ với các CĐV The Kop. Nhưng xét ở mặt tài chính, tỉ phú John Henry và tập đoàn FSG đang đứng trên bờ vực khủng hoảng do The Kop không đạt thành tích cao trong thi đấu.

Trong 3 năm qua, kể từ ngày mua lại Liverpool với số tiền 300 triệu bảng, FSG đã chi tới 187 triệu bảng cho việc mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, Liverpool vẫn chưa thể lọt top 4 Premier League. Thành tích yếu kém này của đội bóng thành phố cảng khiến các tỉ phú người Mỹ không thể thu lời trong các hoạt động kinh tế. Đó là nguyên nhân chính khiến FSG không muốn tiếp tục nắm quyền ở Anfield.

“Họ tới đây với ý định kiếm tiền nhưng Liverpool không thể tham dự Champions League, lại trồi sụt ở Premier League mặc dù đã chi hơn 100 triệu bảng vào chuyển nhượng”, 1 thành viên trong BLĐ Liverpool tiết lộ nguyên nhân khiến Henry lên ý định bỏ cuộc.

Saudi Aramco đang âm mưu biến Liverpool trở thành 1 "Man City mới" ở Premier League

Được biết, trong vài tháng trở lại đây, Liverpool đã có những cuộc đàm phán với 1 công ty dầu mỏ Ả Rập có tên Saudi Aramco. Các tỉ phú người Ả Rập đã sẵn sàng mua lại đội bóng thành phố cảng, đồng thời đưa ra lời đề nghị khiến FSG phải cân nhắc. Thậm chí, các ông chủ đến từ vùng Trung Đông còn hứa hẹn sẽ mang khoản đầu tư lớn tới Anfield nhằm đưa Liverpool trở lại nhóm đại gia Premier League.

Ngoài Saudi Aramco, 2 tỉ phú người Mỹ khác cũng muốn tiếp quản Liverpool nhưng chưa hề đưa ra lời đề nghị nào.

Nếu buộc lòng phải đổi chủ, chắc chắn các CĐV Liverpool hi vọng đội bóng của mình sẽ rơi vào tay các tỉ phú Ả Rập. Bởi dù gì, trong những năm qua, các tỉ phú đến từ vùng Trung Đông đã gây được ấn tượng mạnh khi đầu tư vào lĩnh vực bóng đá. Nếu Liverpool được tiếp quản bởi Saudi Aramco, không loại trừ khả năng đội bóng này sẽ “đổi đời” giống như Man City hay PSG

Theo Hải Nam (Bongdaso)