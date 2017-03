Tiết lộ: Vì sao vụ việc Pepe giẫm lên tay Messi bị ỉm đi?

Tình huống Pepe giẫm lên tay Messi - Ảnh: SPORT



Trò chuyện cùng chương trình Radio “La Xarxa”, Florez cho biết: “Tôi đã quá quen với những chỉ trích tới tấp hướng vào mình rồi. Họ tấn công tôi từ mọi hướng. Ở Barcelona, mọi người xem tôi là tên Madridista tàn bạo, còn ở Madrid, mọi người xem tôi là tên Catalanista cực đoan.”



Khi được hỏi về rất nhiều những vụ việc căng thẳng từng diễn ra giữa Barca và Real suốt những năm qua, cựu chủ tịch của Ủy ban kỷ luật của RFEF trong 8 mùa giải đã trả lời rất rõ:



“Mọi pha bóng thô bạo, mọi tình huống giẫm đạp, đá chân,… trên sân bóng đều không thể thoát khỏi con mắt của trọng tài. Họ nói với chúng tôi về mọi chuyện. Nhưng chúng tôi không can thiệp hết tất cả mọi tình huống được. Chúng tôi chỉ can thiệp vào vụ việc Mourinho chọc mắt Tito bởi chuyện đó không diễn ra trên sân, chúng diễn ra trên đường piste và trọng tài không chú ý ở đó.”



Về vụ việc Pepe từng giẫm lên tay Messi trước đây, Florez nói rằng: “Chuyện đó đơn giản lắm nếu Barca muốn chúng tôi can thiệp vào. Chỉ cần đệ đơn, bày tỏ sự bất bình thế là mọi chuyện diễn ra thôi. Nhưng Barca đã không làm như thế, họ không bao giờ đệ đơn phàn nàn về chuyện đó.”



Florez cũng kể rằng ông không bao giờ phải chịu sức ép từ bất kỳ cá nhân nào: “Tôi không bao giờ bị ràng buộc bởi sự cam kết với bất kỳ ai, về bất kỳ chuyện gì. Chủ tịch Villar (của RFEF) cũng không thể làm được điều đó, không ai bảo tôi phải đưa ra quyết định này, quyết định nọ. Không ai là tránh khỏi sai lầm. Tôi cảm thấy khá thoải mái với công việc của mình, không chịu áp lực và vì thế tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ”.



Alfredo Florez là cái tên được nhắc đến khá nhiều trong mùa giải 2011/12 ở cả La Liga và Copa del Rey với những vụ việc gây tranh cãi liên quan đến Barca và Real Madrid. Riêng vụ việc Pepe giẫm lên tay Messi diễn ra trong trận lượt đi tứ kết Copa del Rey 2011/12 (Real thua 1-2).

Theo Hoàng Thông (TT&VH Online / SPORT)