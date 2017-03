Togo kháng án bất thành

Trước đó, đội tuyển này đã bị Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) phạt không được tham dự hai kỳ CAN sắp tới do hành động tự ý rút lui khỏi CAN 2010 hồi tháng trước.



Adebayor và các đồng đội bị cấm tham dự hai kỳ CAN sắp tới

Liên đoàn bóng đá Togo (FTF) cho rằng đó là một phán quyết bất công đối với họ, sau khi đã phải hứng chịu vụ tấn công khủng bố vào xe bus của đội khiến 3 người bị chết. Lãnh đội Togo đã biện bạch rằng khi họ xin phép về nước để an táng thành viên bị nạn thì CAF đồng ý, nhưng sau đó lại phạt. Còn phía CAF khẳng định họ làm đúng luật vì điều lệ đã ghi rõ: Đội nào bỏ cuộc trước ngày khai mạc giải sẽ bị phạt. Còn CAS thì đồng ý với CAF, và lá đơn của FTF đã bị bác ngay trước thềm lễ bốc thăm, dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay (20/2).



Theo dự kiến, vòng loại CAN 2012 sẽ được diễn ra vào tháng 9/2010 này, và phía CAF khẳng định rằng việc loại Togo chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch mà họ đã định ra từ trước.





Theo PV (TT&VH)