'Tôi chưa bao giờ gửi yêu cầu được rời khỏi M.U'

Ở lần đầu tiên cách đây năm năm, cầu thủ 29 tuổi này tuyên bố anh không muốn ký hợp đồng mới vì nghi ngờ khả năng cạnh tranh danh hiệu của M.U khi CLB này không thể thu hút được những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Sự việc nhanh chóng được giải quyết bằng một bản hợp đồng mới với mức lương được nâng lên đáng kể. Năm 2013, một lần nữa Rooney lại yêu cầu ban lãnh đạo M.U cho phép mình ra đi. Lúc này, Chelsea đang theo đuổi sát sao Rooney và tưởng chừng việc Rooney rời Old Trafford đến Stamford Bridge là không thể khác được. Tuy nhiên, một lần nữa Rooney lại được gia hạn hợp đồng mới để ở lại CLB với mức lương cao nhất tại Man United.

Mặc dù đã từng công khai ý định ra đi ít nhất một lần (năm 2010) nhưng Rooney bác bỏ tuyên bố rằng anh đã gửi yêu cầu chuyển nhượng chính thức đến M.U.

“Tôi nói (với Sir Alex Ferguson) nếu ông không sử dụng tôi thì tốt nhất hãy để tôi ra đi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ gửi văn bản đến ban lãnh đạo yêu cầu được ra đi” - Rooney tiết lộ với BBC trước khi đài này trình chiếu phim tài liệu "Wayne Rooney - The Man Behind The Goals” nói về anh.

Cuối tuần trước, Rooney vừa ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League mùa này trong chiến thắng 3-0 của M.U trước Sunderland, qua đó giúp CLB lên ngôi đầu bảng xếp hạng lần đầu tiên kể từ thời điểm HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson giải nghệ. Hiện tại Rooney đã san bằng kỷ lục 171 bàn thắng của huyền thoại Denis Law để vươn lên đứng vị trí thứ ba trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của M.U.