Tối nay Calisto qua giải cứu Long An

19 giờ tối nay (21-9), cựu HLV tuyển Việt Nam và CLB ĐT Long An Henrique Calisto sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong chuyến bay từ quê nhà Bồ Đào Nha sang TP.HCM.



HLV Calisto trong lần vô địch AFF Cup 2008.

Mục đích của lần có mặt này là ông Calisto sẽ cố vấn cho đội Long An trong trận đá play off với đội hạng Nhất Viettel. Nếu thắng, Long An sẽ trụ lại đá V- League mùa tới, nếu thua xuống hạng Nhất và Viettel giành quyền lên chơi V- League.

HLV Calisto sau khi chia tay bóng đá Việt Nam năm 2011 đã sang Thái Lan làm HLV trưởng cho CLB Muangthong được ít tháng, sau đó cũng bị "trảm" vì Muangthong bị loại khỏi cúp châu Á và League Cup. Trở về Bồ Đào Nha ông làm HLV cho một vài đội bóng quê nhà, sau đó sang châu Phi làm HLV trưởng một vài CLB.

Theo như kế hoạch, tối nay khi đến TP.HCM, ông trú lại tại TP và sáng 23-9 sẽ bay ra Đà Nẵng xem trận play off.

Trận play off giữa Long An và Viettel được đá sân trung lập là sân Chi Lăng (Đà Nẵng). Trận đấu diễn ra lúc 17 giờ ngày 23-9.

HLV Calisto có mặt sẽ tư vấn “cách chiến thắng” cho đội nhà Long An trước đội hạng Nhất Viettel.

HLV Calisto là HLV ngoại duy nhất đã mang về cho bóng đá Việt Nam ngôi vô địch AFF Cup 2008. Sau đó dẫn tuyển dự AFF Cup 2010 vào bán kết và bị tuyển Malaysia đánh bại.

Khi làm HLV ĐT Long An ông đã giúp đội mang về hai ngôi vô địch V-League 2004 và 2005, các cúp Quốc gia, Siêu cúp.

Đến năm 2011, ông đã chia tay bóng đá Việt Nam sau gần 10 năm gắn bó.

Nhiều khả năng đây là bước đệm để vị HLV người Bồ Đào Nha này trở lại với bóng đá Việt Nam.