“Tôi nghi ngờ Dương Hồng Sơn”

* Vì sao lại bất bình thường, thưa ông?

Ông Hỷ tâm sự: “Tối 4-1 tôi đi ăn với mấy người bạn ở TP.HCM nhân dịp vào đây xem Giải bóng đá Navibank Cup 2010. Không ít người trong quán khi gặp tôi đã bày tỏ sự bức xúc và nghi ngờ về chuyện Sơn mất hộ chiếu rồi tìm lại được. Họ nói rất nặng nề là Sơn như một người lính đào ngũ khi Tổ quốc cần. Tôi nghe mà đau lắm vì cũng cảm thấy chuyện Sơn mất hộ chiếu rất bất bình thường”.

- Có hai chuyện. Thứ nhất, đây đã là lần thứ ba Sơn không cùng đội tuyển VN ra nước ngoài thi đấu trong những trận đấu mà biết là rất khó khăn cho đội tuyển. Lần đầu tiên là sau AFF Suzuki Cup 2008, Sơn xin không sang Trung Quốc đầu năm 2009 để đá vòng loại Asian Cup 2011 với lý do chấn thương. Lần thứ hai, Sơn xin không sang Syria hồi tháng 11-2009 cũng ở vòng loại Asian Cup 2011 với lý do giải quyết chuyện gia đình. Còn lần này thì kêu mất hộ chiếu ngay trước ngày lên đường sang Libăng.



Hơn nữa, diễn biến ở lần thứ ba này khá bất thường khi Sơn báo mất hộ chiếu do quên khóa cửa xe hơi (?!) trong lúc đi ăn chỉ hai ngày trước lúc lên đường. Sau đó, anh báo đã tìm lại được ngay khi ban huấn luyện quyết định gọi bổ sung thủ môn Quang Huy chiều 2-1.



* Vậy liên đoàn có động thái nào để làm rõ trắng đen chuyện này?



- Có người đã đề nghị chúng tôi nhờ đến công an. Nhưng chúng tôi thấy không khả thi vì câu chuyện không quá lớn để công an vào cuộc. Bởi vì nếu muốn điều tra câu chuyện thì rất dễ: Sơn đỗ xe ở đâu khi mất hộ chiếu? Tìm lại được hộ chiếu ở đâu và ai là người tìm ra, trong hoàn cảnh nào? Điều quan trọng là Sơn có cảm thấy tự xấu hổ với chính bản thân hay không nếu thật sự làm điều tồi tệ đó.



* Có vẻ như chuyện cầu thủ VN không muốn cống hiến cho đội tuyển không phải là hiếm?



- Đó là sự thật của bóng đá VN hiện nay. Bởi nhiều cầu thủ sau khi đạt nhiều thành công trong màu áo đội tuyển đã khá thỏa mãn, không còn muốn cống hiến nhiều như trước. Đôi lúc họ không muốn thi đấu trong những trận đấu không còn ý nghĩa nữa nên nghĩ cách để vắng mặt như cố tình nhận thêm thẻ hay tệ hơn nữa là mất hộ chiếu như trường hợp đáng ngờ của Hồng Sơn.

Ngoài ra còn lý do CLB là thu nhập chính của các cầu thủ nên họ phải giữ chân hay dành sức thi đấu cho nơi trực tiếp trả lương hậu hĩ cho mình.



Thủ thành Dương Hồng Sơn mất hộ chiếu thật hay không muốn khoác áo đội tuyển? - Ảnh: N.K.

* Nói như thế có nghĩa chúng ta bó tay với tình trạng buồn này?

- Qua câu chuyện mất hộ chiếu của Sơn, chúng tôi sẽ có biện pháp giáo dục anh và nếu cần thiết sẽ trao đổi với HLV Calisto để không triệu tập vào đội tuyển VN nữa. Đội tuyển không phải là nơi các cầu thủ thích thì đến và không thích thì thôi. Đó phải là nơi các cầu thủ tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đấu.



* Xin cảm ơn ông.

