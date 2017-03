Torres sẽ có cơ hội cuối cùng trước khi khăn gói ra đi

Didier Drogba và Salomon Kalou sẽ trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà tại Cúp vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) trong khoảng 4 tuần. Nicolas Anelka đã bị loại khỏi các kế hoạch lâu dài của HLV Villas-Boas và sắp tới Trung Quốc thi đấu cho CLB Shanghai FC. Bởi vậy trong khoảng thời gian Didier Drogba và Salomon Kalou vắng mặt, The Blues coi như chỉ còn 2 tiền đạo đáng chú ý là chân sút trẻ Daniel Sturridge cùng Torres. Khi đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ trao cho tiền đạo Tây Ban Nha cơ hội cuối cùng để thể hiện mình. Nếu không thành công, Torres sẽ phải ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Tháng tới, Torres sẽ không phải ngán ngẩm ngồi trên băng ghế dự bị... nhưng đó có thể là lần cuối ra sân trong màu áo Chelsea Chuyển tới Chelsea từ tháng Giêng năm nay, đã 11 tháng trôi qua cựu tiền đạo Liverpool chỉ ghi được 3 bàn thắng cho The Blues tại Premier League. Sa sút phong độ đang khiến Torres bị thất sủng cả ở Chelsea và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Ở đội tuyển xứ đấu bò, ngay cả khi Villa bị chấn thương (gãy chân) và nhiều khả năng không thể tham dự Euro 2012, Torres vẫn không chắc suất được HLV Vicente del Bosque triệu tập. Cựu tiền đạo Liverpool sẽ phải cạnh tranh với Alvaro Negredo của Sevilla, ngôi sao Fernando Llorente của Athletic Bilbao và “người dơi” Roberto Soldado của Valencia. Trong tình thế đó, cơ hội cuối cùng được HLV Villas-Boas trao tặng sẽ là phao cứu sinh cho Torres. Nếu có thể tái hiện lại phong độ làm bàn khủng khiếp như thời còn thi đấu cho Lữ đoàn đỏ, bản hợp đồng 50 triệu bảng của Chelsea sẽ được chiến lược gia người Bồ trọng dụng và nhiều khả năng kèm theo 1 suất dự Euro 2012 cùng Tây Ban Nha. Trong trường hợp tiếp tục thể hiện bộ mặt kém cỏi, Torres sẽ bị Chelsea bán đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, bất kể việc The Blues có thể lỗ nặng vì bán rẻ bản hợp đồng 50 triệu bảng. Trong một động thái khác, CAN sẽ diễn ra từ 21 tháng Một đến 12 tháng Hai. Các cầu thủ sẽ về tập trung cho đội tuyển quốc gia trước đó ít nhất khoảng 1 tuần. Tại Premier League sẽ có 12 trên tổng số 31 cầu thủ châu Phi về cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Ngoài Chelsea mất bộ đôi tiền đạo Didier Drogba và Salomon Kalou, The Citizens cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi anh em nhà Toure về thi đấu cho Bờ Biển Ngà. Theo Kinh Vân (Bongdaso)