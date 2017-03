Tottenham thua nhưng rộng cửa dự vòng bảng Cup C1

Tottenham được cho là gặp may mắn lớn khi kết quả bốc thăm đưa họ vào chung cặp với Young Boys, đội bóng Thụy Sỹ mới lần đầu tiên dự Champions League, chứ không phải những đối thủ mạnh khác như Bremen, Ajax hay Sampdoria. Tuy nhiên, trên sân Stade de Suisse hôm qua cho thấy Young Boys không hề là "những cậu trai trẻ" dễ dàng bị đội quân của HLV Harry Redknapp bắt nạt. Tottenham thậm chí phải vắt chân lên cổ ở những phút cuối trận mới có thể rút ngắn tỷ số còn 2-3 và nuôi hy vọng lật ngược tình thế giành vé vào vòng bảng ở trận lượt về.

Chiến thắng trước Tottenham (áo trắng) là một bất ngờ nữa mà Young Boys tạo nên ở giai đoạn đấu sơ loại Champions League mùa này. Ảnh: AFP.

Để có mặt ở vòng sơ loại cuối cùng, Young Boys đã đánh bại Fenerbahce, đối thủ nặng ký đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và là khách quen ở vòng bảng Champions League nhiều mùa gần đây. Những phút đầu trận lượt đi với Tottenham hôm qua cho thấy đội bóng ít tên tuổi của Thụy Sỹ không hề ăn may khi vượt qua Fenerbahce.

Xuất trận bằng sơ đồ 4-2-3-1, Young Boys mạnh dạn tấn công ngay từ đầu và ngay phút thứ hai, họ đã làm Tottenham thót tim với cú sút của cầu thủ chạy cánh trái Lulic ở mép vòng cấm đưa bóng đi dội khung gỗ. Nhưng nhà Á quân Thụy Sỹ và bản thân Lulic cũng không phải tiếc nuối lâu. Trong pha lên tham gia tấn công ở phút thứ tư, tiền vệ trung tâm Boubai tung cú sút như búa bổ, đưa bóng chạm đồng đội Jamal rồi trung vệ Bassong của đội khách và nẩy ra đúng tầm dứt điểm của Lulic. Tuyển thủ Bosnia này không để lỡ thời cơ, dứt điểm chéo góc từ cự ly khoảng 9 mét, mở tỷ số cho Young Boys.

Chưa kịp tỉnh người sau bàn thua này, Tottenham lĩnh tiếp bàn thua thứ hai ở phút 13. Từ pha để mất bóng của Pavlyuchenko, Boubai cướp bóng rồi chọc khe nhanh cho Henri Bienvenu. Trung phong người Cameroon này tăng tốc, vượt qua sự truy cản của trung vệ tuyển thủ Anh Dawson trước khi nhẹ nhàng kết thúc vào góc xa, làm bó tay thủ môn Heurelho Gomes.

Hiệp một là cơn ác mộng của Tottenham. Ảnh: AFP.

Hai bàn thua quá sớm khiến Tottenham choáng váng và tiếp tục phơi bày những yếu kém trong hàng phòng ngự. Đây là cơ sở để Young Boys nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 28 theo cách gần tương tự tình huống ghi bàn trước đó. Vẫn là một cú chọc khe từ giữa sân, nhưng lần này từ Costanzo, đưa bóng đi vào khe giữa hậu vệ trái và trung vệ của Tottenham, để Hochstrasser thoát xuống dứt điểm căng.

Bên phía Tottenham, dù có tới 4 sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận hòa Man City ở cuối tuần qua, họ vẫn ra sân với đội hình tương đối mạnh và đá theo sơ đồ 4-4-2 sở trường. Các học trò của HLV Rednapp cũng không có bất kỳ biểu hiện chủ quan hay tự mãn nào. Nhưng do đã lâu không thi đấu ở sân chơi số một châu Âu cấp CLB (vắng mặt kể từ sau lần vào bán kết Cup C1 năm 1962), Tottenham ít nhiều vẫn bỡ ngỡ. Đây có lẽ là lý do khiến họ cóng chân, bỏ lỡ một số cơ hội ngon và thủng lưới đến 3 bàn trong chưa đến 30 phút đầu tiên.

Nhưng danh dự, bản lĩnh của một đội bóng mạnh ở giải Ngoại hạng và và khát vọng góp mặt ở vòng bảng Champions League không cho phép Tottenham sớm buông xuôi. Phút 41, họ gỡ hòa trong một tình huống cố định trở trường. Bale đá phạt góc và Bassong bật cao hơn tất thảy, đánh đầu như búa bổ, rút ngắn tỷ số còn 1-3 và làm sống lại hy vọng cho đội nhà trước khi bước vào giờ giải lao.

Sang hiệp hai, HLV Redknapp đưa Kranjcar vào thay Modric với hy vọng làm mới mặt trận tấn công. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này dường như không phát huy tác dụng, bởi trong những phút đầu hiệp hai, thế trận hoàn toàn nằm trong tay Young Boys. Họ thậm chí còn có thể nới rộng cách biệt nếu Bienvenu rồi Schneuwly tận dụng tốt những cơ hội mà hàng thủ lóng ngóng của Tottenham tạo ra.

Bassong (trái) và Pavlyuchenko (phải) trực tiếp níu lại hy vọng cho Tottenham. Ảnh: AFP.

Phải đến khi Redknapp đưa Robbie Keane vào thay Defoe ở phút 66, lối chơi của Tottenham mới dần khởi sắc. Chính tiền đạo người Ireland vào thay người này đã đem lại đột biến cần thiết cho đội bóng Anh ở phút 83, khi chuyền bóng thông minh để Pavlyuchenko sút căng vào góc cao phía gần, ấn định tỷ số 2-3 cho trận lượt đi. Kết quả này đồng nghĩa với việc Tottenham vẫn có cơ hội lớn để đi tiếp vào vòng bảng, bởi ở trận lượt về trên nhà White Hart Lane, họ chỉ cần thắng lại Young Boys tối thiểu 1-0, hoặc 2-1.

Đội hình thi đấu:

Young Boys (4-2-3-1): Wolfli - Sutter, Affolter, Jemal, Spycher - Doubai, Hochstrasser - Degen (Raimondi 90), Costanzo (Schneuwly 65), Lulic - Bienvenu

Tottenham (4-4-2): Gomes - Corluka, Bassong, Dawson, Assou-Ekotto (Huddlestone 36) - Dos Santos, Palacios, Modric (Kranjcar 46), Bale - Pavlyuchenko, Defoe (Keane 66)

Bàn thắng: Lulic 4, Bienvenu 13, Hochstrasser 28 - Bassong 42, Pavlyuchenko 83

Theo VNE