Tottenham vẫn thua lỗ nặng dù đạt doanh thu kỷ lục

Van der Vaart - Bản hợp đồng mới nhất của Tottenham. (Nguồn: Getty Images ) Images )

Theo Chủ tịch Daniel Levy, doanh thu của Tottenham đạt được mức kỷ lục trên là do họ có được nguồn thu đáng kể trên là nhờ vào tiền tài trợ quảng cáo, tiền bán vé và bản quyền truyền hình.



Ông nói: "Câu lạc bộ đã đạt được những mức doanh thu kỷ lục so với năm ngoái và hy vọng sẽ duy trì được trong những năm tiếp theo. Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những ai đã luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua."



Tuy đạt doanh thu kỷ lục lên đến 119,8 triệu bảng song Tottenham vẫn chịu thua lỗ đến 6,6 triệu bảng. Nguyên nhân là do đội bóng đã bỏ ra quá nhiều tiền để nâng cấp đội hình khi đưa về những cầu thủ nổi tiếng như Bassong, Peter Crouch và Younes Kaboul có tổng giá trị lên tới 22,7 triệu bảng.



Bên cạnh đó, với tham vọng duy trì được tốp 4 Premier League, Tottenham trong mùa Hè vừa qua còn đón thêm William Gallas, Stipe Pletikosa, Sandro và Rafael van der Vaart với tông giá trị lên đến hơn 20 triệu bảng.



Tại buổi công bố tài chính, Chủ tịch Daniel Levy cũng khẳng định, mục tiêu hàng đầu của Tottenham tiếp tục là Premier League còn Champions League đứng thứ hai. Ngoài ra, phát triển lò đào tạo trẻ sẽ là hướng đi song song với mua bán của câu lạc bộ./.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)