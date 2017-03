Toyota V-League 2016: Nhóm cuối dìm nhau

Nếu mùa năm ngoái, Long An còn có tay săn bàn Diabate “nổ súng” đều đặn thì năm nay khâu ghi bàn của Long An thật nan giải. Long An không được phép thua và tương tự như thế, Hà Nội T&T cũng chẳng còn đường lùi. Nhìn lại những lượt trận vừa qua, có thể thấy rằng cựu vô địch Hà Nội T&T thiếu sự gắn kết và dường như không còn những miếng mảng độc tung ra lúc cần thiết để hạ gục đối phương.

Thực tế trong trận thua B. Bình Dương 1-2 cho thấy Hà Nội T&T đã nỗ lực hết mình nên chỉ thua ở tỉ số sát nút. Điều quan trọng là những phương án tiếp cận cầu môn của Hà Nội T&T trở nên quá bế tắc. Bên cạnh đó tay săn bàn Văn Quyết lại đang chịu án kỷ luật nặng (nghỉ năm trận kể từ sau lượt trận thứ tư) khiến hàng công của Hà Nội T&T càng thêm khó khăn.





Đâu rồi hình ảnh hào hùng của Hà Nội T&T với bộ ba Gonzalo - Văn Quyết - Samson. Ảnh: XUÂN HUY

Năm trận chỉ ghi được có hai bàn dù đang sở hữu tay săn bàn cự phách Samson và vẫn còn một Gonzalo chân tiền. Thế nhưng Samson thì rất lẻ loi còn Gonzalo lại cứ bị “điều động” đá trung vệ để vá hàng thủ nhiều hơn là chơi đúng sở trường.

Rất khó để HLV Chu Đình Nghiêm “binh” trên sân Long An hòng tìm một chiến thắng đầu tay.