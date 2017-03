Trận Arsenal - M.C suýt bị hủy vì nghi ngờ có khủng bố

CĐV bị chặn lại bên ngoài sân Emirates

Khu vực trước sân Emirates đã bị cảnh sát phong tỏa vài giờ trước khi diễn ra trận đấu giữa Arsenal và đối thủ đến từ Manchester.



Khoảng 14h30 (giờ địa phương), cảnh sát Metropolitan đã ngăn cản đám đông hiếu kỳ và cánh báo chí tiếp cận hiện trường. Một sĩ quan sử dụng loa để thông báo cho khán giả rằng cảnh sát đang kiểm tra một sự cố.



Các cầu thủ đã phải xuống xe đi bộ từ bên ngoài vào sân do xe buýt chở đội không thể đi vào bãi đỗ.

Walcott phải đi bộ vào trong sân



Tuy nhiên, trận đấu được chờ đợi đã vẫn diễn ra như bình thường và không có sự cố nào, sau khi Twitter của Arsenal có dòng thông báo: “Trận AFC vs MCFC chắc chắn sẽ diễn ra. Phía an ninh đã xác minh rõ ràng sự cố bên ngoài sân Emirates. Xin lỗi vì bất kỳ sự chậm trễ nào”.



Ngay trước 15h00, khoảng 1 tiếng trước giờ trận đấu diễn ra, cảnh sát đã dỡ bỏ các hàng rào an ninh và cho phép người hâm mộ tiến vào sân.



Hồi năm 2007, sân Emirates từng được chọn làm thí điểm ở Anh về mô hình an ninh phòng chống mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.

Theo Thái Sơn (Bongdaplus)