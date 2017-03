Trận Cagliari vs Roma bị hủy: Cagliari có thể bị xử thua 0-3

Do có những mâu thuẫn với chính quyền địa phương nên Cagliari không thuê sân Sant’Elia (SVĐ tốt nhất tại đảo Sardinia) như mọi năm và thay vào đó là sân Is Arenas. Đây cũng là sân đấu được Cagliari đăng ký là sân nhà tại mùa giải 2012/13. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra chất lượng sân Is Arenas, Lega Calcio kết luận SVĐ này không đảm bảo an toàn nên không cho phép Cagliari đón các CĐV vào sân. Nghĩa là, những trận đấu trên sân Is Arenas của Cagliari sẽ không có khán giả.



Trận gặp Atalanta ở vòng 2, Cagliari chấp hành nghiêm chỉnh. Nhưng để chuẩn bị cho trận đấu với Roma tại vòng 3, chủ tịch Massimo Cellino bỗng nhiên phớt lờ lệnh cấm của BTC. Thông qua website CLB, vị chủ tịch này kêu gọi những CĐV đã mua vé hoặc có vé cả mùa được phép tới sân. Hành động của Massimo Cellino được CĐV Cagliari đón nhận hào hứng nhưng lại khiến giới chức trách giận dữ.



Sau đó, cảnh sát địa phương đã có cuộc họp khẩn cấp với quan chức CLB Cagliari và yêu cầu phải hủy trận đấu này. BTC Serie A cũng xác nhận thông tin hủy trận đấu giữa Cagliari và Roma. Quyết định thành lập một tiểu ban kỷ luật để xem xét sự việc này cũng đã được BTC Serie A gửi hỏa tốc tới các bên liên quan lẫn phía truyền thông. Theo nhiều nguồn tin, Cagliari còn đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3.



Trước thông tin này, đội khách Roma không lấy làm vui vẻ. HLV Zdenek Zeman khẳng định ông và các học trò ngạc nhiên về quyết định hoãn trận đấu. Vị HLV này có đôi chút mỉa mai khi nói rằng: “Chỉ có ở Italia mới có những quyết định kỳ quặc như thế”.

Theo Thế Vinh (Bongdaplus)