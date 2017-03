Trận MU - Milan lâm vào cảnh "vườn không nhà trống"?

MU chịu án kỷ luật cấm khán giả đến sân của UEFA chăng? Không phải. Vậy đâu là nguyên nhân khiến các CĐV lại có thể thờ ơ với cuộc đối đầu mang tính chất kinh điển bậc nhất ở châu Âu này?



Rõ ràng, CĐV của Quỷ Đỏ không có ý “chê” trận tái đấu giữa đội bóng con cưng của mình và gã khổng lồ Italia, nhất là khi MU đang chiếm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-2 ở lượt đi và nếu tới Old Trafford, các Mancunian nhiều khả năng sẽ được hòa chung niềm vui giành vé vào tứ kết của những cầu thủ mình yêu mến.



Alex Ferguson và các học trò sẽ không có nhiều sự ủng hộ từ khán giả nhà trong 10 phút đầu trận gặp Milan.

Tuy nhiên, hàng ngàn CĐV của MU sẽ tẩy chay trận đấu này. Họ không có ý chê Alex Ferguson, Wayne Rooney hay bất kỳ cầu thủ nào. Tuy nhiên, Old Trafford vẫn sẽ trống hốc trống hoác trong 10 phút đầu trận đấu với Milan. Đó là tuyên bố phát đi từ các Mancunian, và mục đích là để phản đối nhà Glazer. Họ muốn các ông chủ người Mỹ hãy mau “cuốn xéo” khỏi đội bóng giàu truyền thống bậc nhất xứ sở sương mù.



Kế hoạch tẩy chay này được khởi xướng bằng các thủ lĩnh phong trào “Green and Gold” (những người mặc trang phục vàng - xanh lá cây, màu áo MU mặc trong những năm đầu thành lập, để yêu cầu giữ gìn, bảo vệ truyền thống CLB - PV). Phong trào “Green and Gold” được lĩnh xướng bởi Manchester United Supporters’ Trust (MUST), hiệp hội CĐV MU, những người ghét cay ghét đắng Malcolm Glazer và gia đình ông sau vụ tiếp quản năm 2005.







Một thành viên của phong trào "Green and Gold".

Theo Daily Mail, MUST đang ra sức kêu gọi các CĐV hãy đứng bên ngoài sân Old Trafford để biểu tình phản đối các ông chủ Mỹ cho tới khi trận đấu diễn ra được 10 phút. Hiện tại, MUST đã nhận được sự ủng hộ của 10.000 CĐV. Những người này tin rằng do MU đã quá chắc suất đi tiếp, nên sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng quá nhiều tới khả năng đi tiếp của đội nhà (MU vẫn sẽ giành vé nếu để thua 0-1 hoặc 1-2).



Đêm qua, Duncan Drasdo, giám đốc điều hành của MUST tuyên bố kế hoạch này không bắt nguồn từ một cuộc vận động chính thống của tổ chức mà ông dẫn dắt. Tuy nhiên, Drasdo cho biết sẽ “không cản đường các CĐV nếu họ muốn vậy”.



Hiện tại, MUST đã thu hút được 124.000 hội viên. Nếu tất cả những người này đều nhất trí với kế hoạch tẩy chay, sân Old Trafford với sức chứa 76.000 sẽ rất trống trong 10 phút đầu trận lượt về với Milan.





