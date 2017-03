Trận play off HV An Giang - XSKT Cần Thơ: Cần Thơ dễ đá hơn!

Nếu HV An Giang tìm được “doping” 4-5 tỉ đồng để thanh toán lương, thưởng thì XSKT Cần Thơ treo thưởng 2 tỉ đồng cho một chiến thắng trong trận đấu sống còn này.

Xét về lực lượng hiện nay Cần Thơ có vẻ nhỉnh hơn bởi họ đang sở hữu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở V-League như Nguyễn Rogerio, Thanh Phúc, Thế Anh, Hoàng Phát Thierry… Tinh thần của XSKT Cần Thơ cũng đang dâng cao nhờ những khoản hứa thưởng và vận động các doanh nghiệp hưởng ứng từ chính lãnh đạo tỉnh. Nhìn chung thầy trò HLV Nguyễn Thanh Danh và người sân Cần Thơ cũng đang rất “máu” cảnh đội nhà lên chơi V-League mùa 2015. Điều mà 10 năm trước họ từng sẩy chân trong trận play off trước Ngân hàng ACB trên sân Chi Lăng.

Cần Thơ đang “máu” lên hạng và đã chuẩn bị tốt hơn từ lực lượng đến tinh thần so với HV An Giang. Ảnh: XUÂN HUY

Với HV An Giang thì tổng số nợ lương, chuyển nhượng cầu thủ đến nay gần như đã “giải ngân” đủ để cầu thủ yên tâm cống hiến. Những xáo trộn trong đội HV An Giang của tân HLV Trần Ngọc Thái Tuấn thực sự là không đáng kể bởi thời gian qua ông Tuấn củng cố về tinh thần nhiều hơn là tác động về chuyên môn.

Điều lệ của trận play off là mỗi đội được sử dụng hai ngoại binh, chính vì thế HV An Giang dùng hai cầu thủ Patyo (cựu tiền vệ Ninh Bình) và Vicent. Trong khi đó XSKT Cần Thơ được lợi ở hai trụ cột hứa hẹn sẽ có những đóng góp to lớn là ngoại binh nhập tịch đó là Nguyễn Rogerio và Hoàng Phát Thierry cùng “quota” hai ngoại binh mà điều lệ trận play off cho phép.

Chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào.

TẤN PHƯỚC