Trận play-off còn ba ngày nữa: Cờ đã đến tay

Thật lạ lùng đúng vào lúc VFF ra thông báo hai đội nào sẽ tranh play-off (17 giờ ngày 31-8) thì cả đội NaviBank Sài Gòn đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục ra Đà Nẵng. Nghĩa là thầy trò ông Mai Đức Chung biết chắc sẽ nằm ở suất rớt hạng trước năm vòng đấu nhưng vẫn vui vẻ chờ đợi giờ chót các CLB hạng nhất chuyển đổi mô hình chuyên nghiệp như tiên đoán của mình. Chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ mới sau lượt đấu cuối V-League đã khẳng định đại diện bóng đá TP.HCM sẽ chơi trận play-off gặp Than Quảng Ninh và chỉ cho nghỉ xả hơi hai ngày.

Lịch sử ở các trận play-off luôn ủng hộ các đội V-League do đẳng cấp lẫn sự cọ xát hơn hẳn đội hạng nhất. Trong khi NaviBank Sài Gòn cứ ngỡ đã rớt hạng lại hồi sinh bỗng dưng háo hức bao nhiêu thì đối thủ Than Quảng Ninh hụt hẫng bấy nhiêu. HLV Đinh Cao Nghĩa thở than sau một mùa giải nhọc nhằn, các cầu thủ đã hoàn thành nhiệm vụ nhì bảng, giờ bị bắt đá thêm trận tranh vé vớt ai cũng… mệt.

NaviBank Sài Gòn (phải) giờ chót hồi sinh với trận play-off. Ảnh: XUÂN HUY

Thầy trò ông Nghĩa đã biết đến tình huống xấu nhất này và phán xét cuộc chơi không công bằng vì không phải ai cũng nghĩ đến hoàn cảnh trớ trêu ấy nhưng áo mặc sao qua khỏi đầu. Cho nên việc Than Quảng Ninh phải lặn lội vào Đà Nẵng chơi một trận sống còn vừa không nằm trong kế hoạch, lại vừa tốn công tốn của trong khi trình độ vẫn không bằng đối thủ. HLV Đinh Cao Nghĩa chia sẻ: “Chúng tôi không đáng chịu thiệt thòi do lỗi của các đội khác gây ra. Đã đành điều lệ giải có ràng buộc nhưng không phải ai cũng hiểu và mỗi mùa lại có một quy định mới ưu ái cho người này rồi chèn ép người khác là không sòng phẳng. Than Quảng Ninh tôn trọng cuộc chơi mà nói thật chúng tôi không phục vì VFF cứ nghe ngóng và không có chính kiến của mình”.

Ông Nghĩa thú nhận các học trò của ông kém toàn diện so với đối thủ nhưng vẫn chơi một trận để đời và không chịu nhiều sức ép bởi thắng thua không còn là vấn đề nữa.

Trong khi đó, NaviBank Sài Gòn nhăm nhe trụ hạng từ trận play-off đã chuẩn bị từ rất sớm với giáo án tập luyện ráo riết ngày hai buổi cho cuộc chiến sinh tử. Họ còn tính xa hơn cho mặt trận V-League mùa sau khi tái ký hợp đồng chỉ với 16 cầu thủ và đấy chính là lực lượng nòng cốt sẵn sàng chơi một trận sống mái để tồn tại. HLV Mai Đức Chung cho biết tinh thần của các học trò ông rất tốt và đây là thời cơ không dễ dàng có được. Lãnh đạo NaviBank Sài Gòn hứa hẹn sẽ thưởng lớn cho các cầu thủ nếu giành quyền trụ lại V-League mùa sau.

Trận play-off diễn ra lúc 15 giờ 30 trên sân Chi Lăng. Mỗi đội được quyền đăng ký ba ngoại binh và sau 90 phút có kết quả hòa, Than Quảng Ninh và NaviBank Sài Gòn sẽ thi đấu tiếp hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu tiếp tục hòa, hai đội sẽ sút luân lưu 11 m để phân định thắng thua.

GIA HUY