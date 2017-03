'Trăng play off' ở Long An

Trận tiếp HA Gia Lai của Long An trên sân Long An chiều nay (17-8), bầu Nhiệm của CLB đã thổ lộ nỗi lo nếu mà thua trận này thì hầu như đã chắc suất play off.

Long An mở bàn trước do công của Henry nhưng đã để đội khách lội ngược dòng ngoạn mục và thắng chung cuộc 3-1.

Chiều 17-8 đúng vào đêm rằm Âm lịch tháng bảy, ánh trăng mờ, trời thì đẹp nhưng một chiều buồn của Long An.



Simic (79) nản lòng trước sự xuất thần của thủ môn Tô Vĩnh Lợi (HA Gia Lai)

Để đối phương “cướp” mất chiến thắng, đối thủ trực tiếp để tranh nhau thoát suất play off nhưng Long An đã tự làm khó mình. Thua trận thứ hai trên sân nhà liên tiếp thì HA Gia Lai đã vượt lên hơn Long An đến 6 điểm, Long An khó thoát suất play off.

Khác với năm ngoái, trận Gạch - Gỗ đã vỡ sân Long An khi hàng ngàn khán giả bên ngoài có vé và không thể vào sân, sân Long An sốt. Khi đó thì lứa HA Gia Lai đang lên cơn sốt trên tất cả sân bóng. Còn hôm nay thì mọi chuyện đã khác. Khi khán đài vẫn chỉ có một nhóm người hâm mộ im lặng xem trận, khu khán đài C thì chừng 100 CĐV của HA Gia Lai suốt trận cổ vũ, đánh trống để tiếp sức cho đội.

Dưới sân, nếu như năm ngoái phía đội khách HA Gia Lai có nhiều hot boy như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, nay chỉ còn mỗi Văn Toàn. Nhưng điều đó chưa phải là vấn đề. Cái chính là cả hai đội năm nay đang thi đấu quá tệ. Không mang lại những cảm ứng cho người hâm mộ.

Thua trận này thì gần như Long An đã chắc suất đi đá play off.